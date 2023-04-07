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Новости команд
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Пиза
Палермо
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
23 декабря 2020, 13:53
5
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
6 декабря 2018, 00:48
1
Гаттузо вернулся в «Пизу»
2 сентября 2016, 16:40
4
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»
24 августа 2016, 14:12
11
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
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Последние матчи
Все
Пиза
Палермо
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Пиза
2 : 1
31.08.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца

Пиза - Палермо: обзор матча 24 августа 2024

Пиза
24.08.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Палермо
4' И. Неделчару (АГ)
66' Д. Бонфанти
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пиза - Палермо
Матч завершен
86'
Желтая карточка
Patryk Peda
83'
Замена
Кристоффер Лунд ️️️️➡️️ Никколо Пьероцци
Замена
Эмануэл Вигнато ️️️️➡️️ Stefano Moreo
77'
Замена
Артуро Калабрези ️️️️➡️️ Мехди Лери
71'
Замена
Мальте Хойхольт ️️️️➡️️ Маттео Трамони
71'
68'
Замена
Клаудио Гомес ️️️️➡️️ Дарио Шарич
68'
Замена
Тома Анри ️️️️➡️️ Федерико Ди Франческо
ГОЛ! 2:0! Джованни Бонфанти
Пас отдал Маттео Трамони
66'
59'
Замена
Patryk Peda ️️️️➡️️ Ионуц Неделчару
Замена
Nicholas Bonfanti ️️️️➡️️ Idrissa Toure
56'
Замена
Самуэле Ангори ️️️️➡️️ P. Beruatto
56'
Желтая карточка
Idrissa Toure
53'
Желтая карточка
P. Beruatto
51'
46'
Замена
Aljosa Vasic ️️️️➡️️ Роберто Инсинье
4'
Желтая карточка
Никколо Пьероцци
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Ионуц Неделчару
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
47
Адриан Шемпер
ВР
4
Antonio Caracciolo
(К) ЦЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
11
Маттео Трамони
ЛВ
37
Мехди Лери
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
15
Idrissa Toure
ЦФ
32
Stefano Moreo
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Палермо
1
Sebastiano Desplanches
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
28
Алексис Бли
ОП
30
Дарио Шарич
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
17
Федерико Ди Франческо
ЛВ
11
Роберто Инсинье
ПВ
9
Маттео Луиджи Брунори
(К) ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
17
Адриан Рус
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
10
Эмануэл Вигнато
ПВ
27
Adrian Raychev
ЦФ
9
Nicholas Bonfanti
ЦФ
Палермо
12
Manfredi Nespola
ВР
63
Francesco Cutrona
ВР
3
Кристоффер Лунд
ЛЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Франческо Ди Мариано
ЛВ
19
Stredair Appuah
ЦФ
20
Тома Анри
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
3-1-2-4
47
Шемпер
4
94
Бонфанти
5
Канестрелли
6
Марин
11
Трамони
37
Лери
36
20
32
15
4-1-2-2-1
1
27
Пьероцци
43
Николау
18
Неделчару
23
Диаките
28
Бли
30
Шарич
10
Раноккья
11
Инсинье
17
Ди Франческо
9
Брунори
20
3
Ангори
3
Ангори
20
37
Лери
33
Калабрези
33
Калабрези
37
Лери
11
Трамони
8
Хойхольт
8
Хойхольт
11
Трамони
32
10
Вигнато
10
Вигнато
32
15
9
9
15
27
Пьероцци
3
Лунд
3
Лунд
27
Пьероцци
18
Неделчару
29
29
18
Неделчару
30
Шарич
6
Гомес
6
Гомес
30
Шарич
17
Ди Франческо
20
Анри
20
Анри
17
Ди Франческо
11
Инсинье
14
14
11
Инсинье
Остались в запасе
Пиза
Палермо
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
17
Адриан Рус
ЦЗ
74
Žan Jevšenak
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
27
Adrian Raychev
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
12
Manfredi Nespola
ВР
63
Francesco Cutrona
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
7
Франческо Ди Мариано
ЛВ
19
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
1
Николас
ВР
17
Адриан Рус
ЦЗ
74
Žan Jevšenak
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
27
Adrian Raychev
ЦФ
Остались в запасе
12
Manfredi Nespola
ВР
63
Francesco Cutrona
ВР
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
7
Франческо Ди Мариано
ЛВ
19
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Пиза - Палермо
2
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
7
Нарушения
20
8
Офсайды
2
0
Количество передач
242
479
Сейвы
4
3
Точность передач %
67
86
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Коломбо
Стадион:
Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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