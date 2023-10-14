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Кремонезе
Каррарезе
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
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Последние матчи
Все
Кремонезе
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
2 : 0
27.08.2024
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Кремонезе - Каррарезе: обзор матча 24 августа 2024

Кремонезе
24.08.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
Каррарезе
88' Ф. Васкес (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кремонезе - Каррарезе
Матч завершен
Вторая желтая
Чарльз Пикель
90' +8
90' +8
Желтая карточка
Alessandro Capello
Замена
Лука Лочошвили ️️️️➡️️ Валентин Антов
90' +3
90'
Замена
Леонардо Черри ️️️️➡️️ Mattia Finotto
89'
Замена
Alessandro Capello ️️️️➡️️ Леонардо Капецци
ГОЛ с пенальти! 1:0! Франко Васкес
88'
86'
Красная карточка
Юлиан Ильянес
77'
Замена
Niccolò Belloni ️️️️➡️️ Manuel Cicconi
77'
Замена
Samuel Giovane ️️️️➡️️ Nicolas Schiavi
Замена
Лука Дзанимачча ️️️️➡️️ Томмазо Барбиери
69'
Замена
Марко Насти ️️️️➡️️ Мануэль Де Лука
69'
Замена
Деннис Йонсен ️️️️➡️️ Яри Вандепутте
46'
Замена
Франко Васкес ️️️️➡️️ Федерико Бонаццоли
46'
25'
Желтая карточка
Юлиан Ильянес
23'
Желтая карточка
Леонардо Капецци
Желтая карточка
Чарльз Пикель
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Andrea Fulignati
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
5
Лука Раванелли
ЦЗ
26
Валентин Антов
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
19
Микеле Кастаньетти
ОП
6
Чарльз Пикель
ОП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Каррарезе
1
Марко Блеве
ВР
3
Marco Imperiale
(К) ЦЗ
4
Юлиан Ильянес
ЦЗ
11
Manuel Cicconi
ЦП
18
Nicolas Schiavi
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
32
Mattia Finotto
ЦФ
72
Simone Zanon
ЦФ
10
Giuseppe Panico
ЦФ
21
Mauro Coppolaro
ЦФ
17
Emanuele Zuelli
ЦФ
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
44
Лука Лочошвили
ЦЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
20
Франко Васкес
АП
11
Деннис Йонсен
ЛВ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
99
Марко Насти
ЦФ
Каррарезе
22
Stefano Mazzini
ВР
23
Mateo Scheffer Bracco
ЦЗ
39
Mattia Motolese
ЦЗ
6
Filippo Oliana
ЦЗ
20
Samuel Giovane
ЦП
8
Riccardo Palmieri
ЦП
77
Niccolò Belloni
ЦП
9
Луиджи Черубини
ЛВ
5
Simone Della Latta
ЦФ
28
Alessandro Capello
ЦФ
90
Леонардо Черри
ЦФ
99
Ryduan Palermo
ЦФ
3-4-1-2
1
15
Бьянкетти
5
Раванелли
26
Антов
17
Серникола
19
Кастаньетти
6
Пикель
4
Барбиери
27
Вандепутте
9
Де Лука
90
Бонаццоли
2-3-5
1
Блеве
3
4
Ильянес
11
18
82
Капецци
32
17
21
10
72
26
Антов
44
Лочошвили
44
Лочошвили
26
Антов
90
Бонаццоли
20
Васкес
20
Васкес
90
Бонаццоли
27
Вандепутте
11
Йонсен
11
Йонсен
27
Вандепутте
4
Барбиери
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
4
Барбиери
9
Де Лука
99
Насти
99
Насти
9
Де Лука
18
20
20
18
11
77
77
11
82
Капецци
28
28
82
Капецци
32
90
Черри
90
Черри
32
Остались в запасе
Кремонезе
Каррарезе
21
Джанлука Саро
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
22
Stefano Mazzini
ВР
23
Mateo Scheffer Bracco
ЦЗ
39
Mattia Motolese
ЦЗ
6
Filippo Oliana
ЦЗ
8
Riccardo Palmieri
ЦП
9
Луиджи Черубини
ЛВ
5
Simone Della Latta
ЦФ
99
Ryduan Palermo
ЦФ
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
22
Stefano Mazzini
ВР
23
Mateo Scheffer Bracco
ЦЗ
39
Mattia Motolese
ЦЗ
6
Filippo Oliana
ЦЗ
8
Riccardo Palmieri
ЦП
9
Луиджи Черубини
ЛВ
5
Simone Della Latta
ЦФ
99
Ryduan Palermo
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Статистика матча Кремонезе - Каррарезе
1
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
14
8
Офсайды
0
3
Количество передач
544
315
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Джованни Зини
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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