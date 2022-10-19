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Брешиа
Циттаделла
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
24 марта 2022, 08:56
0
Официально: «Милан» выкупил Тонали
8 июля 2021, 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
5 июля 2021, 23:00
0
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
9 июня 2021, 13:46
2
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
24 марта 2022, 08:56
0
Официально: «Милан» выкупил Тонали
8 июля 2021, 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
5 июля 2021, 23:00
0
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
9 июня 2021, 13:46
2
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
10 сентября 2020, 12:12
0
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
15 декабря 2017, 00:50
1
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
3 августа 2015, 07:11
3
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Последние матчи
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Брешиа
Циттаделла
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
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Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
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Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 2
31.08.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Циттаделла
1 : 1
27.08.2024
Пиза

Брешиа - Циттаделла: обзор матча 24 августа 2024

Брешиа
24.08.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
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Циттаделла
64' Л. Кариссони
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брешиа - Циттаделла
Матч завершен
88'
Замена
Франческо Д'Алессио ️️️️➡️️ Симоне Бранка
Замена
Флавио Бианки ️️️️➡️️ Lorenzo Dickmann
84'
80'
Желтая карточка
Эльхан Кастрати
75'
Замена
Mario Ravasio ️️️️➡️️ Симоне Рабби
Замена
Niccolò Corrado ️️️️➡️️ Дженнаро Боррелли
71'
Замена
Биркир Бьярнасон ️️️️➡️️ Джакомо Ольцер
71'
Замена
Ante Matej Jurić ️️️️➡️️ Николас Галацци
65'
64'
ГОЛ! 0:1! Лоренцо Кариссони
62'
Замена
Edoardo Sottini ️️️️➡️️ Edoardo Masciangelo
62'
Замена
Алессандро Сальви ️️️️➡️️ Jacopo Desogus
58'
Вторая желтая
Никола Паван
Замена
Michele Besaggio ️️️️➡️️ Massimo Bertagnoli
46'
Желтая карточка
Димитри Бизоли
45' +3
Желтая карточка
Davide Adorni
45'
34'
Желтая карточка
Никола Паван
27'
Желтая карточка
Маттео Анжели
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Лука Леццерини
ВР
25
Димитри Бизоли
(К) ЦЗ
15
Андреа Кистана
ЦЗ
27
Джакомо Ольцер
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
23
Николас Галацци
АП
24
Lorenzo Dickmann
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
18
Alexander Jallow
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
6
Matthias Verreth
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Циттаделла
36
Эльхан Кастрати
ВР
32
Edoardo Masciangelo
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
26
Никола Паван
ОП
23
Симоне Бранка
(К) ЦП
5
Federico Casolari
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
33
Zylif Muca
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
20
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
39
Michele Besaggio
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
19
Niccolò Corrado
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
7
Ante Matej Jurić
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
29
Akim Djibril
ЦП
19
Франческо Д'Алессио
ЦП
91
Mario Ravasio
ЦФ
10
Claudio Cassano
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
2-2-1-5
1
Леццерини
25
Бизоли
15
Кистана
27
Ольцер
26
23
Галацци
29
Боррелли
6
28
18
24
3-1-4-2
36
Кастрати
24
Кариссони
4
Анжели
32
26
Паван
5
8
16
Вита
23
Бранка
21
Рабби
11
26
39
39
26
27
Ольцер
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
27
Ольцер
29
Боррелли
19
19
29
Боррелли
23
Галацци
7
7
23
Галацци
24
9
Бианки
9
Бианки
24
32
6
6
32
11
2
Сальви
2
Сальви
11
23
Бранка
19
Д'Алессио
19
Д'Алессио
23
Бранка
21
Рабби
91
91
21
Рабби
Остались в запасе
Брешиа
Циттаделла
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
33
Zylif Muca
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
20
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
29
Akim Djibril
ЦП
10
Claudio Cassano
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
33
Zylif Muca
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
20
Patrick Amiamo Nuamah
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
18
Andrea Tessiore
ЦП
29
Akim Djibril
ЦП
10
Claudio Cassano
ЦФ
9
Andrea Magrassi
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Брешиа - Циттаделла
2
1
3
Всего ударов по воротам
18
16
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
17
Офсайды
2
0
Количество передач
438
306
Сейвы
2
7
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Simone Galipo, Italy
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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