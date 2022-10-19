Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
Официально: «Милан» выкупил Тонали
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
Официально: «Милан» выкупил Тонали
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов