Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
Сионек стал игроком «Палермо»
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона
Каррера мог возглавить «Бари»