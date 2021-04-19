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Модена
Бари
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа, 00:23
0
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа, 21:05
0
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
19 апреля 2021, 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
18 февраля 2021, 09:55
1
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
9 февраля 2021, 20:34
0
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
11 августа, 00:23
0
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
10 августа, 21:05
0
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
10 февраля 2016, 00:21
5
Сионек стал игроком «Палермо»
12 января 2016, 18:53
1
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
19 апреля 2021, 17:47
20
Каррера победил в дебютной игре во главе «Бари»
18 февраля 2021, 09:55
1
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
9 февраля 2021, 20:34
0
Ди Марцио: Каррера возглавит «Бари» из третьего итальянского дивизиона
8 февраля 2021, 20:35
8
Каррера мог возглавить «Бари»
7 октября 2018, 07:46
14
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Последние матчи
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Модена
Бари
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
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Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
3 : 0
21.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Бари
2 : 0
14.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари
Италия. Серия В, 3 тур
Бари
1 : 1
27.08.2024
Сассуоло

Модена - Бари: обзор матча 23 августа 2024

Модена
23.08.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
2 : 1
Матч завершен
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Бари
45+3' А. Палумбо (П)
62' П. Мендеш
17' A. Novakovich
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Модена - Бари
Матч завершен
Замена
Эрик Боттегин ️️️️➡️️ Ettore Gliozzi
85'
Желтая карточка
Giovanni Zaro
84'
80'
Желтая карточка
Costantino Favasuli
79'
Замена
Lorenzo Sgarbi ️️️️➡️️ Андреа Оливери
Замена
Грегор Дефрель ️️️️➡️️ Антонио Палумбо
74'
Замена
Riyad Idrissi ️️️️➡️️ M. Cotali
74'
Замена
Алессандро Ди Пардо ️️️️➡️️ Antonio Pergreffi
74'
Желтая карточка
Ettore Gliozzi
72'
70'
Замена
Карло Лулич ️️️️➡️️ Маттиа Майта
ГОЛ! 2:1! Педру Мендеш
Пас отдал Антонио Палумбо
62'
61'
Желтая карточка
Ахмад Бенали
58'
Замена
Costantino Favasuli ️️️️➡️️ Джакомо Манцари
58'
Замена
Кевин Ласанья ️️️️➡️️ Andrija Novakovich
46'
Замена
Джакомо Риччи ️️️️➡️️ Mehdi Dorval
Замена
Luca Magnino ️️️️➡️️ Томас Баттистелла
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Антонио Палумбо
45' +3
39'
Желтая карточка
Джакомо Манцари
17'
ГОЛ! 0:1! Andrija Novakovich
Желтая карточка
Антонио Палумбо
16'
14'
Желтая карточка
Маттиа Майта
Желтая карточка
Томас Баттистелла
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Модена
26
Riccardo Gagno
ВР
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К) ЦЗ
29
M. Cotali
ЦП
5
Томас Баттистелла
ЦП
16
Fabio Gerli
ЦП
10
Антонио Палумбо
ЦП
8
Simone Santoro
ЦП
9
Ettore Gliozzi
ЦФ
11
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Бари
1
Борис Радунович
ВР
93
Mehdi Dorval
ЦЗ
23
Франческо Викари
(К) ЦЗ
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
55
Nosa Edward Obaretin
ЦЗ
8
Ахмад Бенали
ЦП
4
Маттиа Майта
ЦП
7
Андреа Оливери
ПВ
20
Джузеппе Сибилли
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Модена
1
Jacopo Sassi
ВР
2
Gady Beyuku
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
18
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
21
Kleis Bozhanaj
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
7
Edoardo Duca
ЦП
27
Riyad Idrissi
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
6
Luca Magnino
ЦФ
90
Fabio Abiuso
ЦФ
Бари
22
Marco Pissardo
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
5
Emmanuele Matino
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
16
Andrea Astrologo
ЦП
27
Costantino Favasuli
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
14
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
3
Valerio Mantovani
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Lorenzo Sgarbi
ЦФ
3-5-2
26
19
23
Кальдара
4
5
Баттистелла
16
10
Палумбо
8
29
11
Мендеш
9
4-2-1-3
1
Радунович
23
Викари
25
55
93
8
Бенали
4
Майта
7
Оливери
9
18
Манцари
20
Сибилли
9
31
Боттегин
31
Боттегин
9
4
18
Ди Пардо
18
Ди Пардо
4
29
27
27
29
10
Палумбо
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Палумбо
5
Баттистелла
6
6
5
Баттистелла
93
31
Риччи
31
Риччи
93
4
Майта
26
Лулич
26
Лулич
4
Майта
18
Манцари
27
27
18
Манцари
9
15
Ласанья
15
Ласанья
9
7
Оливери
11
11
7
Оливери
Остались в запасе
Модена
Бари
1
Jacopo Sassi
ВР
2
Gady Beyuku
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
21
Kleis Bozhanaj
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
7
Edoardo Duca
ЦП
90
Fabio Abiuso
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
22
Marco Pissardo
ВР
5
Emmanuele Matino
ЦЗ
16
Andrea Astrologo
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
14
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
3
Valerio Mantovani
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
1
Jacopo Sassi
ВР
2
Gady Beyuku
ЦЗ
33
Cristian Cauz
ЦЗ
21
Kleis Bozhanaj
ЦП
42
Lukas Mondele
ЦП
7
Edoardo Duca
ЦП
90
Fabio Abiuso
ЦФ
Остались в запасе
22
Marco Pissardo
ВР
5
Emmanuele Matino
ЦЗ
16
Andrea Astrologo
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
14
Gregorio Morachioli
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
3
Valerio Mantovani
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Модена - Бари
4
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
20
Офсайды
0
1
Количество передач
297
405
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Giuseppe Rispoli, Italy
Стадион:
Alberto Braglia, Modena
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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