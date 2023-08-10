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Фрозиноне
Сампдория
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Рубин» объявил о трансфере воспитанника «Баварии»
11 сентября, 20:08
4
«Рубин» определился с заменой для Даку
6 сентября, 12:09
8
«Рубин» заплатит 2 миллиона за воспитанника «Баварии»
3 сентября, 23:23
0
«Фрозиноне» вылетел из Серии А после поражения от «Удинезе» Каннаваро – Фабио поддержал расстроенного коллегу
27 мая, 11:47
0
«Монца» – «Фрозиноне»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:14
0
«Сампдория» уволила Пирло
29 августа, 19:08
0
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
11 мая, 00:34
0
«Интер» арендовал вратаря «Сампдории»
10 августа 2023, 21:53
0
Пирло стал главным тренером клуба Серии В
27 июня 2023, 20:24
0
Пирло нашел новый клуб после ухода из команды Оздоева
27 июня 2023, 12:39
0
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Последние матчи
Все
Фрозиноне
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Фрозиноне
0 : 3
22.09.2024
Бари
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Фрозиноне
0 : 0
01.09.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
1 : 3
29.09.2024
Сампдория
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 1
25.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 6 тур
Сампдория
1 : 0
21.09.2024
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари

Фрозиноне - Сампдория: обзор матча 18 августа 2024

Фрозиноне
18.08.2024, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Сампдория
44' G. Ambrosino
80' Ф. Дистефано
54' Л. Венути
67' М. Кода
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фрозиноне - Сампдория
Матч завершен
Замена
Isak Vural ️️️️➡️️ Эбрима Дарбо
85'
Замена
Лука Гарритано ️️️️➡️️ Фарес Геджемис
85'
84'
Замена
Роналду Виейра ️️️️➡️️ Эбенезер Акинсанмиро
84'
Замена
Simone Giordano ️️️️➡️️ Массимо Кода
82'
Красная карточка
Николас Иоанну
ГОЛ! 2:2! Филиппо Дистефано
Пас отдал Франческо Джелли
80'
Замена
Гиорги Квернадзе ️️️️➡️️ Антони Ойоно
74'
71'
Замена
Nikola Sekulov ️️️️➡️️ Дженнаро Тутино
70'
Желтая карточка
Stipe Vulikić
67'
ГОЛ! 1:2! Массимо Кода
Пас отдал Фабио Депаоли
65'
Замена
Leonardo Benedetti ️️️️➡️️ Alessandro Bellemo
64'
Замена
Фабио Депаоли ️️️️➡️️ Лоренцо Венути
Желтая карточка
Риккардо Маркицца
62'
Замена
Филиппо Дистефано ️️️️➡️️ Giuseppe Ambrosino
60'
Замена
Emanuele Pecorino ️️️️➡️️ Марвин Чуни
60'
54'
ГОЛ! 1:1! Лоренцо Венути
ГОЛ! 1:0! Giuseppe Ambrosino
44'
30'
Желтая карточка
Симоне Романьоли
Желтая карточка
Иларио Монтеризи
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Риккардо Маркицца
(К) ЛЗ
79
Gabriele Bracaglia
ЦЗ
21
Jérémy Oyono
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
55
Эбрима Дарбо
ОП
14
Франческо Джелли
АП
7
Фарес Геджемис
ПВ
10
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
Сампдория
22
Simone Ghidotti
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
44
Николас Иоанну
ЦЗ
31
Stipe Vulikić
ЦЗ
18
Лоренцо Венути
ПЗ
24
Бартош Берешиньски
(К) ПЗ
28
Жерар Йепес
ОП
7
Alessandro Bellemo
ЦП
15
Эбенезер Акинсанмиро
АП
10
Дженнаро Тутино
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
L. Zaknic
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
92
Evan Bouabre
ЦЗ
8
Isak Vural
ЦП
64
Matteo Cichella
ЦП
16
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
99
Fallou Sene
ЦФ
90
Emanuele Pecorino
ЦФ
28
Филиппо Дистефано
ЦФ
Сампдория
1
Паоло Висмара
ВР
72
Davide Veroli
ЦЗ
21
Simone Giordano
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
8
Маттео Риччи
ОП
80
Leonardo Benedetti
ЦП
14
Пайтим Касами
ЦП
4
Роналду Виейра
ЦП
84
Nikola Sekulov
ЦФ
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
3-3-2-2
31
Черофолини
79
21
30
Монтеризи
3
Маркицца
55
Дарбо
20
Ойоно
14
Джелли
7
Геджемис
90
Чуни
10
3-3-1-1-2
22
6
Романьоли
44
Иоанну
31
24
Берешиньски
28
Йепес
18
Венути
7
15
Акинсанмиро
9
Кода
10
Тутино
55
Дарбо
8
8
55
Дарбо
7
Геджемис
16
Гарритано
16
Гарритано
7
Геджемис
20
Ойоно
17
Квернадзе
17
Квернадзе
20
Ойоно
90
Чуни
90
90
90
Чуни
10
28
Дистефано
28
Дистефано
10
9
Кода
21
21
9
Кода
18
Венути
23
Депаоли
23
Депаоли
18
Венути
7
80
80
7
15
Акинсанмиро
4
Виейра
4
Виейра
15
Акинсанмиро
10
Тутино
84
84
10
Тутино
Остались в запасе
Фрозиноне
Сампдория
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
L. Zaknic
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
92
Evan Bouabre
ЦЗ
64
Matteo Cichella
ЦП
99
Fallou Sene
ЦФ
1
Паоло Висмара
ВР
72
Davide Veroli
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
8
Маттео Риччи
ОП
14
Пайтим Касами
ЦП
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
L. Zaknic
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
23
Sergio Kalaj
ЦЗ
92
Evan Bouabre
ЦЗ
64
Matteo Cichella
ЦП
99
Fallou Sene
ЦФ
Остались в запасе
1
Паоло Висмара
ВР
72
Davide Veroli
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
17
Мелле Меленстен
ОП
8
Маттео Риччи
ОП
14
Пайтим Касами
ЦП
20
Антонино ла Гумина
ЦФ
Статистика матча Фрозиноне - Сампдория
2
1
2
Всего ударов по воротам
19
17
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
10
Офсайды
0
3
Количество передач
375
449
Сейвы
2
10
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
11
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Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо (Палермо)
Стадион:
Бенито Стирпе
Италия. Серия В
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Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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