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Козенца
Кремонезе
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
Кубок Италии. «Фиорентина» разгромила «Козенцу», Кокорин остался на скамейке
14 августа 2021, 00:27
5
Кубок Италии. «Рома» добилась волевой победы над «Кремонезе» (2:1), у Азмуна ассист
4 января, 01:09
0
Опубликован список всех итальянских футболистов, подозреваемых в нелегальных ставках
14 октября 2023, 10:30
3
Серия А. «Ювентус» победил «Кремонезе» (2:0), Погба получил очередную травму
14 мая 2023, 23:39
0
Погба вышел в стартовом составе впервые за год и получил травму в первом тайме: он плакал, уходя с поля
14 мая 2023, 23:20
3
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» (1:1), «Интер» разгромил «Верону» (6:0) и другие результаты
4 мая 2023, 00:13
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Козенца
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Бари
1 : 1
28.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Кальяри
1 : 0
24.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе

Козенца - Кремонезе: обзор матча 18 августа 2024

Козенца
18.08.2024, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кремонезе
30' Т. Д'Орацио
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Козенца - Кремонезе
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Томмазо Барбиери
Замена
Massimo Zilli ️️️️➡️️ Томмазо Д'Орацио
82'
Желтая карточка
Андреа Христов
76'
Замена
José Mauri ️️️️➡️️ Aldo Florenzi
74'
Замена
Manuel Ricciardi ️️️️➡️️ Риккардо Черво
74'
72'
Замена
Томмазо Барбиери ️️️️➡️️ Джакомо Куальята
72'
Замена
Федерико Бонаццоли ️️️️➡️️ Франк Тсаджут
65'
Замена
Яри Вандепутте ️️️️➡️️ Микеле Коллоколо
Замена
Христос Курфалидис ️️️️➡️️ Шарлис
60'
Желтая карточка
Алессандро Микаи
55'
46'
Замена
Деннис Йонсен ️️️️➡️️ Мануэль Де Лука
46'
Замена
Лука Дзанимачча ️️️️➡️️ Леонардо Серникола
ГОЛ! 1:0! Томмазо Д'Орацио
30'
22'
Желтая карточка
Мануэль Де Лука
Желтая карточка
Шарлис
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
(К) ЛЗ
55
Андреа Христов
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
6
Шарлис
ОП
28
Christian Kouan
ЦП
19
Риккардо Черво
ЛВ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
10
Tommaso Fumagalli
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Кремонезе
1
Andrea Fulignati
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
3
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
5
Лука Раванелли
ЦЗ
26
Валентин Антов
ЦЗ
6
Чарльз Пикель
ОП
19
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Козенца
22
Thomas Vettorel
ВР
12
Gabriele Baldi
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
16
Manuel Ricciardi
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
39
Христос Курфалидис
ЦП
24
José Mauri
ЦП
21
Massimo Zilli
ЦФ
Кремонезе
21
Джанлука Саро
ВР
22
Андреас Юнгдаль
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
44
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
11
Деннис Йонсен
ЛВ
98
Лука Дзанимачча
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Микаи
11
Д'Орацио
17
15
Далле Мура
55
Христов
6
Шарлис
28
19
Черво
30
Маццокки
10
34
3-4-1-2
1
15
Бьянкетти
5
Раванелли
26
Антов
17
Серникола
6
Пикель
19
Кастаньетти
3
Куальята
18
Коллоколо
74
Тсаджут
9
Де Лука
19
Черво
16
16
19
Черво
6
Шарлис
39
Курфалидис
39
Курфалидис
6
Шарлис
34
24
24
34
11
Д'Орацио
21
21
11
Д'Орацио
3
Куальята
4
Барбиери
4
Барбиери
3
Куальята
18
Коллоколо
27
Вандепутте
27
Вандепутте
18
Коллоколо
9
Де Лука
11
Йонсен
11
Йонсен
9
Де Лука
17
Серникола
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
17
Серникола
74
Тсаджут
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
74
Тсаджут
Остались в запасе
Козенца
Кремонезе
22
Thomas Vettorel
ВР
12
Gabriele Baldi
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
Главный тренер
Давиде Дьониги
21
Джанлука Саро
ВР
22
Андреас Юнгдаль
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
44
Лука Лочошвили
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
22
Thomas Vettorel
ВР
12
Gabriele Baldi
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
20
Andrea Rizzo Pinna
ЦП
Остались в запасе
21
Джанлука Саро
ВР
22
Андреас Юнгдаль
ВР
42
Лоренцо Моретти
ЦЗ
44
Лука Лочошвили
ЦЗ
37
Жан Маер
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
19
Сесар Фаллетти
АП
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Козенца - Кремонезе
3
2
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
16
11
Офсайды
3
2
Количество передач
261
528
Сейвы
1
5
Точность передач %
68
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Bonacina, Italy
Стадион:
Stadio San Vito, Cosenza
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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