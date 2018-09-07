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Чезена
Каррарезе
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
20 августа 2016, 11:47
2
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
19 июля 2016, 14:43
1
Магнуссон – о пробитии штрафных: «Стараюсь повторить удар Пирло»
7 сентября 2018, 11:44
2
Тотти: «Сделаем все, чтобы пробиться в финал»
2 февраля 2017, 06:18
2
Кубок Италии. Гол Тотти в компенсированное время принес «Роме» победу над «Чезеной» и выход в полуфинал
2 февраля 2017, 01:00
17
«Вест Хэм» проявляет интерес к Рагусе
20 августа 2016, 11:47
2
«Милан» отдал своего голкипера «Чезене»
19 июля 2016, 14:43
1
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Последние матчи
Все
Чезена
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Чезена
4 : 2
29.09.2024
Мантова
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Чезена
2 : 2
13.09.2024
Модена
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
0 : 0
28.09.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
2 : 0
27.08.2024
Зюйдтироль

Чезена - Каррарезе: обзор матча 18 августа 2024

Чезена
18.08.2024, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
Каррарезе
8' C. Shpendi
23' C. Shpendi (П)
55' N. Schiavi
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Чезена - Каррарезе
Матч завершен
Замена
Simone Pieraccini ️️️️➡️️ Cristian Shpendi
90' +1
89'
Замена
Simone Della Latta ️️️️➡️️ Nicolas Schiavi
Замена
Сидней ван Хойдонк ️️️️➡️️ Аугустус Каргбо
78'
78'
Замена
Emanuele Zuelli ️️️️➡️️ Леонардо Капецци
78'
Замена
Луиджи Черубини ️️️️➡️️ Niccolò Belloni
Замена
Matteo Francesconi ️️️️➡️️ Симоне Бастони
69'
Замена
Emanuele Adamo ️️️️➡️️ Жозеф Сисей
69'
Желтая карточка
Джакомо Чало
68'
Желтая карточка
Matteo Pisseri
59'
55'
ГОЛ! 2:1! Nicolas Schiavi
Замена
Andrea Ciofi ️️️️➡️️ Marco Curto
46'
46'
Замена
Alessandro Capello ️️️️➡️️ Леонардо Черри
Желтая карточка
Marco Curto
33'
ГОЛ с пенальти! 2:0! Cristian Shpendi
23'
ГОЛ! 1:0! Cristian Shpendi
Пас отдал Tommaso Berti
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чезена
1
Matteo Pisseri
ВР
7
Даниэле Доннарумма
ЛЗ
3
Marco Curto
ЦЗ
19
Giuseppe Prestia
(К) ЦЗ
35
Джакомо Чало
ЦП
30
Симоне Бастони
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
14
Tommaso Berti
ЦП
11
Жозеф Сисей
ЛВ
9
Cristian Shpendi
ЦФ
10
Аугустус Каргбо
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Каррарезе
1
Марко Блеве
ВР
3
Marco Imperiale
(К) ЦЗ
6
Filippo Oliana
ЦЗ
77
Niccolò Belloni
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Riccardo Palmieri
ЦП
18
Nicolas Schiavi
ЦП
72
Simone Zanon
ЦФ
10
Giuseppe Panico
ЦФ
21
Mauro Coppolaro
ЦФ
90
Леонардо Черри
ЦФ
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Чезена
33
Джонатан Клинсман
ВР
93
Alessandro Siano
ВР
13
Raffaele Celia
ЦЗ
73
Simone Pieraccini
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
15
Andrea Ciofi
ЦЗ
17
Emanuele Adamo
ЦП
70
Matteo Francesconi
ЦП
4
Riccardo Chiarello
ЦП
18
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
Каррарезе
22
Stefano Mazzini
ВР
39
Mattia Motolese
ЦЗ
23
Mateo Scheffer Bracco
ЦЗ
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
2
Alessandro Raimo
ЦЗ
20
Samuel Giovane
ЦП
9
Луиджи Черубини
ЛВ
99
Ryduan Palermo
ЦФ
5
Simone Della Latta
ЦФ
32
Mattia Finotto
ЦФ
17
Emanuele Zuelli
ЦФ
28
Alessandro Capello
ЦФ
3-4-1-2
1
7
Доннарумма
19
3
35
Чало
24
Мангравити
14
30
Бастони
11
Сисей
10
Каргбо
9
2-4-4
1
Блеве
3
6
82
Капецци
8
18
77
90
Черри
21
10
72
9
73
73
9
3
15
15
3
11
Сисей
17
17
11
Сисей
30
Бастони
70
70
30
Бастони
10
Каргбо
18
ван Хойдонк
18
ван Хойдонк
10
Каргбо
77
9
Черубини
9
Черубини
77
18
5
5
18
82
Капецци
17
17
82
Капецци
90
Черри
28
28
90
Черри
Остались в запасе
Чезена
Каррарезе
33
Джонатан Клинсман
ВР
93
Alessandro Siano
ВР
13
Raffaele Celia
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
4
Riccardo Chiarello
ЦП
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
22
Stefano Mazzini
ВР
39
Mattia Motolese
ЦЗ
23
Mateo Scheffer Bracco
ЦЗ
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
2
Alessandro Raimo
ЦЗ
20
Samuel Giovane
ЦП
99
Ryduan Palermo
ЦФ
32
Mattia Finotto
ЦФ
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
93
Alessandro Siano
ВР
13
Raffaele Celia
ЦЗ
26
Matteo Piacentini
ЦЗ
71
Giulio Manetti
ЦЗ
4
Riccardo Chiarello
ЦП
23
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
22
Stefano Mazzini
ВР
39
Mattia Motolese
ЦЗ
23
Mateo Scheffer Bracco
ЦЗ
26
Raffaele Cartano
ЦЗ
2
Alessandro Raimo
ЦЗ
20
Samuel Giovane
ЦП
99
Ryduan Palermo
ЦФ
32
Mattia Finotto
ЦФ
Главный тренер
Микеле Миньяни
Главный тренер
Никола Антонио Калабро
Статистика матча Чезена - Каррарезе
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
14
13
Офсайды
1
1
Количество передач
413
572
Сейвы
3
6
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
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Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Orogel Stadium-Dino Manuzzi, Cesena
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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