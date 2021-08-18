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Катанцаро
Сассуоло
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
«Катанцаро» из Серии С подписал экс-вратаря «Спартака» Романьоли
18 августа 2021, 18:55
5
«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024
23 сентября, 12:17
0
«Лацио» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 17:49
0
Серия А. «Интер» уступил аутсайдеру (0:1)
4 мая, 23:39
2
«Сассуоло» – «Интер»: прогноз на матч 35 тура Серии А, 4 мая
4 мая, 10:17
0
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Сассуоло» – 3:3
14 апреля, 18:00
0
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Последние матчи
Все
Катанцаро
Сассуоло
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 6 тур
Катанцаро
1 : 2
20.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Катанцаро
3 : 1
01.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 3 тур
Чезена
2 : 0
28.08.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Лечче
0 : 2
24.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 6 тур
Козенца
0 : 1
21.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 2
15.09.2024
Сассуоло
Италия. Серия В, 4 тур
Сассуоло
1 : 4
31.08.2024
Кремонезе

Катанцаро - Сассуоло: обзор матча 18 августа 2024

Катанцаро
18.08.2024, воскресенье, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Сассуоло
53' S. Pontisso
38' С. Мулаттьери
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Катанцаро - Сассуоло
Матч завершен
90' +5
Пенальти не реализован Арман Лорьенте
85'
Замена
️️️️➡️️ Джереми Тольян
80'
Желтая карточка
Филиппо Романья
Замена
Marco Pompetti ️️️️➡️️ Simone Pontisso
77'
Желтая карточка
Якопо Петриччионе
71'
67'
Желтая карточка
Cas Odenthal
59'
Замена
Фабрицио Калигара ️️️️➡️️ Педро Мба Обьянг
59'
Замена
Маттео Ловато ️️️️➡️️ Недим Байрами
58'
Желтая карточка
Арман Лорьенте
ГОЛ! 1:1! Simone Pontisso
Пас отдал Томмазо Бьяши
53'
38'
ГОЛ! 0:1! Самуэле Мулаттьери
Пас отдал Даниэль Болока
Желтая карточка
Simone Pontisso
35'
29'
Желтая карточка
Кристиан Торстведт
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
4
Matias Antonini
ЦЗ
27
Andrea Ceresoli
ЦЗ
6
Федерико Бонини
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
24
Риккардо Пагано
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
92
Mario Situm
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
(К) ЦФ
22
Mirko Pigliacelli
ЦФ
28
Томмазо Бьяши
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
23
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
(К) ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
14
Недим Байрами
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Катанцаро
99
Edoardo Borrelli
ВР
1
Andrea Dini
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
2
Marcello Piras
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
21
Marco Pompetti
ЦП
63
Giacint Rafele
ЦП
77
Giovanni Volpe
ЦФ
8
Ilias Koutsoupias
ЦФ
61
Karol Maiolo
ЦФ
Сассуоло
22
Alessandro Scacchetti
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
20
Маттео Ловато
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
92
Kevin Bruno
ЦП
55
Джастин Куми
ЦП
28
Жанис Антист
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
29
Фабрицио Калигара
ЦФ
4-1-2-4
4
6
Бонини
23
27
10
Петриччионе
24
Пагано
20
92
28
Бьяши
22
9
Иеммелло
4-2-3-1
12
Саталино
23
Тольян
19
Романья
26
3
Доиг
11
Болока
14
Мба Обьянг
45
Лорьенте
14
Байрами
42
Торстведт
9
Мулаттьери
20
21
21
20
14
Байрами
20
Ловато
20
Ловато
14
Байрами
14
Мба Обьянг
29
Калигара
29
Калигара
14
Мба Обьянг
Остались в запасе
Катанцаро
Сассуоло
99
Edoardo Borrelli
ВР
1
Andrea Dini
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
2
Marcello Piras
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
63
Giacint Rafele
ЦП
77
Giovanni Volpe
ЦФ
8
Ilias Koutsoupias
ЦФ
61
Karol Maiolo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
22
Alessandro Scacchetti
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
92
Kevin Bruno
ЦП
55
Джастин Куми
ЦП
28
Жанис Антист
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
99
Edoardo Borrelli
ВР
1
Andrea Dini
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
2
Marcello Piras
ЦЗ
3
Riccardo Turicchia
ЦЗ
63
Giacint Rafele
ЦП
77
Giovanni Volpe
ЦФ
8
Ilias Koutsoupias
ЦФ
61
Karol Maiolo
ЦФ
Остались в запасе
22
Alessandro Scacchetti
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
15
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
17
Yeferson Paz
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
92
Kevin Bruno
ЦП
55
Джастин Куми
ЦП
28
Жанис Антист
ЦФ
91
Flavio Russo
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Виварини
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Катанцаро - Сассуоло
2
4
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
11
Офсайды
2
1
Количество передач
472
466
Сейвы
5
3
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Марко Пиччинини
Стадион:
Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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