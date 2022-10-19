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Новости команд
Все
Салернитана
Циттаделла
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
25 мая, 23:46
0
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
12 мая, 21:03
0
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 15:20
0
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
12 мая, 09:13
0
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
6 мая, 20:59
0
Кубок Италии. «Торино» разгромило «Циттаделлу», Миранчук остался в запасе
19 октября 2022, 00:07
0
Симоне Индзаги: «Помнили, что «Циттаделла» уже выбила из Кубка Италии две команды Серии А»
15 декабря 2017, 07:08
2
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Циттаделлу» и вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Фиорентиной»
15 декабря 2017, 00:50
1
В матче первого раунда Кубка Италии было забито 15 голов
3 августа 2015, 07:11
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Салернитана
Циттаделла
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 3 тур
Циттаделла
1 : 1
27.08.2024
Пиза

Салернитана - Циттаделла: обзор матча 17 августа 2024

Салернитана
17.08.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Циттаделла
90+3' Ф. Данильюк
90+7' М. Анжели (АГ)
8' С. Рабби
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Салернитана - Циттаделла
Матч завершен
Желтая карточка
Флавьюс Данильюк
90' +8
ГОЛ в свои ворота! 2:1! Маттео Анжели
90' +7
ГОЛ! 1:1! Флавьюс Данильюк
Пас отдал Лоренцо Аматуччи
90' +3
90' +2
Желтая карточка
Francesco Amatucci
89'
Желтая карточка
Энрико Бальдини
Желтая карточка
Андрес Тельо
84'
Замена
Домагой Брадарич ️️️️➡️️ Lilian Njoh
79'
79'
Замена
Энрико Бальдини ️️️️➡️️ Federico Casolari
79'
Замена
Andrea Magrassi ️️️️➡️️ Симоне Рабби
Замена
Джейден Браф ️️️️➡️️ Джулио Маджоре
69'
61'
Замена
Алессандро Сальви ️️️️➡️️ Jacopo Desogus
Замена
Даниэле Верде ️️️️➡️️ Яя Каллон
56'
56'
Замена
Andrea Tessiore ️️️️➡️️ Симоне Бранка
Замена
Андрес Тельо ️️️️➡️️ Мамаду Кулибали
46'
32'
Желтая карточка
Симоне Бранка
Желтая карточка
Яя Каллон
23'
Желтая карточка
Мамаду Кулибали
23'
8'
ГОЛ! 0:1! Симоне Рабби
Пас отдал Алессио Вита
6'
Желтая карточка
Federico Casolari
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
(К) ВР
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
15
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
17
Lilian Njoh
ЦП
25
Джулио Маджоре
ЦП
80
Мамаду Кулибали
ЦП
73
Лоренцо Аматуччи
АП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Сими
ЦФ
14
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Циттаделла
36
Эльхан Кастрати
ВР
32
Edoardo Masciangelo
ЦЗ
4
Маттео Анжели
ЦЗ
64
Andrea Cecchetto
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ПЗ
5
Federico Casolari
ЦП
23
Симоне Бранка
(К) ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
11
Jacopo Desogus
ЦФ
21
Симоне Рабби
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Салернитана
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Davide Gentile
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
8
Матеуш Леговски
ЦП
45
Rocco Di Vico
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
24
Джейден Браф
ЦФ
31
Даниэле Верде
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
2
Алессандро Сальви
ПЗ
29
Akim Djibril
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
91
Mario Ravasio
ЦФ
10
Claudio Cassano
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
92
Энрико Бальдини
ЦФ
3-3-2-2
55
Сепе
4
Велтхуйс
15
Бронн
4
Данильюк
17
25
Маджоре
80
Кулибали
73
Аматуччи
11
Каллон
14
Валенсия
9
Сими
4-4-2
36
Кастрати
24
Кариссони
4
Анжели
64
32
23
Бранка
16
Вита
8
5
21
Рабби
11
17
12
Брадарич
12
Брадарич
17
80
Кулибали
70
Тельо
70
Тельо
80
Кулибали
25
Маджоре
24
Браф
24
Браф
25
Маджоре
11
Каллон
31
Верде
31
Верде
11
Каллон
11
2
Сальви
2
Сальви
11
23
Бранка
18
18
23
Бранка
21
Рабби
9
9
21
Рабби
5
92
Бальдини
92
Бальдини
5
Остались в запасе
Салернитана
Циттаделла
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
2
Davide Gentile
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
8
Матеуш Леговски
ЦП
45
Rocco Di Vico
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
Главный тренер
Фабио Ливерани
78
Лука Маниеро
ВР
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
29
Akim Djibril
ЦП
91
Mario Ravasio
ЦФ
10
Claudio Cassano
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
1
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Francesco Corriere
ВР
2
Davide Gentile
ЦЗ
13
Фабио Руджери
ЦЗ
8
Матеуш Леговски
ЦП
45
Rocco Di Vico
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
6
Edoardo Sottini
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
29
Akim Djibril
ЦП
91
Mario Ravasio
ЦФ
10
Claudio Cassano
ЦФ
45
Tommy Maistrello
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Салернитана - Циттаделла
4
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
12
23
Офсайды
1
5
Количество передач
525
234
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Francesco Fourneau, Italy
Стадион:
Ареки
Италия. Серия В
Все
Текущие
Будущие
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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