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Пиза
Специя
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
«Аякс» арендовал первого итальянца в истории клуба
4 августа 2022, 23:11
1
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
23 декабря 2020, 13:53
5
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
6 декабря 2018, 00:48
1
Гаттузо вернулся в «Пизу»
2 сентября 2016, 16:40
4
Аленичев – кандидат на пост главного тренера «Нефтчи»
24 августа 2016, 14:12
11
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
1 августа, 11:25
0
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
17 июня 2023, 18:13
0
«Специя» Шомуродова вылетела из Серии А, проиграв «Вероне» в стыковом матче
12 июня 2023, 08:16
1
«Верона» и «Специя» проведут дополнительный матч на нейтральном поле – проигравший вылетит из Серии А
5 июня 2023, 07:25
0
Игроки «Милана» и Пиоли пообщались с ультрас после поражения от аутсайдера
14 мая 2023, 10:41
0
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Последние матчи
Все
Пиза
Специя
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Юве Стабиа
2 : 0
29.09.2024
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Пиза
0 : 1
25.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
Италия. Серия В, 4 тур
Пиза
2 : 1
31.08.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
28.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 6 тур
Специя
4 : 2
22.09.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
1 : 1
14.09.2024
Специя
Италия. Серия В, 4 тур
Специя
2 : 1
01.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
0 : 0
28.08.2024
Специя

Пиза - Специя: обзор матча 17 августа 2024

Пиза
17.08.2024, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Специя
45+6' I. Toure
78' С. Канестрелли
21' F. Pio Esposito
45+2' Н. Бертола
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пиза - Специя
Матч завершен
85'
Замена
Лука Виньяли ️️️️➡️️ Giuseppe Aurelio
Желтая карточка
Мариуш Марин
82'
Желтая карточка
Джованни Бонфанти
80'
Замена
Мехди Лери ️️️️➡️️ Stefano Moreo
79'
ГОЛ! 2:2! Симоне Канестрелли
78'
75'
Замена
Диего Фальчинелли ️️️️➡️️ Edoardo Soleri
75'
Замена
Пшемыслав Вишневски ️️️️➡️️ Филиппо Бандинелли
68'
Желтая карточка
Джузеппе Ди Серио
Замена
Александер Линд ️️️️➡️️ Nicholas Bonfanti
68'
Замена
Самуэле Ангори ️️️️➡️️ P. Beruatto
68'
Желтая карточка
Stefano Moreo
58'
57'
Замена
Джузеппе Ди Серио ️️️️➡️️ Francesco Pio Esposito
Замена
Gabriele Piccinini ️️️️➡️️ Žan Jevšenak
46'
Замена
Джованни Бонфанти ️️️️➡️️ Артуро Калабрези
46'
ГОЛ! 1:2! Idrissa Toure
Пас отдал Маттео Трамони
45' +6
45' +2
ГОЛ! 0:2! Николо Бертола
Пас отдал Сальваторе Эспозито
28'
Желтая карточка
Сальваторе Эспозито
Желтая карточка
Žan Jevšenak
26'
21'
ГОЛ! 0:1! Francesco Pio Esposito
Пас отдал Филиппо Бандинелли
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
47
Адриан Шемпер
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Antonio Caracciolo
(К) ЦЗ
6
Мариуш Марин
ЦП
74
Žan Jevšenak
ЦП
11
Маттео Трамони
ЛВ
9
Nicholas Bonfanti
ЦФ
15
Idrissa Toure
ЦФ
32
Stefano Moreo
ЦФ
20
P. Beruatto
ЦФ
Главный тренер
Альберто Аквилани
Специя
1
Мухамаду Сарр
ВР
55
Петко Христов
(К) ЦЗ
77
Николо Бертола
ЦЗ
31
Giuseppe Aurelio
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
5
Сальваторе Эспозито
ОП
25
Филиппо Бандинелли
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
7
Сальваторе Элиа
ПВ
9
Francesco Pio Esposito
ЦФ
27
Edoardo Soleri
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Пиза
1
Николас
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
94
Джованни Бонфанти
ЦЗ
17
Адриан Рус
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
37
Мехди Лери
ПВ
10
Эмануэл Вигнато
ПВ
45
Александер Линд
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Специя
95
Nicola Mosti
ВР
12
Diego Mascardi
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
2
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
32
Лука Виньяли
ПЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
36
Pietro Candelari
ЦП
21
G. Corradini
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
3-2-1-4
47
Шемпер
33
Калабрези
5
Канестрелли
4
6
Марин
74
11
Трамони
9
20
32
15
4-1-2-1-2
1
Сарр
77
Бертола
31
37
Матею
55
Христов
5
Эспозито
25
Бандинелли
8
Надь
7
Элиа
27
9
20
3
Ангори
3
Ангори
20
33
Калабрези
94
Бонфанти
94
Бонфанти
33
Калабрези
32
37
Лери
37
Лери
32
9
45
Линд
45
Линд
9
74
36
36
74
25
Бандинелли
2
Вишневски
2
Вишневски
25
Бандинелли
31
32
Виньяли
32
Виньяли
31
27
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
27
9
20
Ди Серио
20
Ди Серио
9
Остались в запасе
Пиза
Специя
1
Николас
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
17
Адриан Рус
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
10
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Альберто Аквилани
95
Nicola Mosti
ВР
12
Diego Mascardi
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
36
Pietro Candelari
ЦП
21
G. Corradini
ЦП
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
1
Николас
ВР
22
Leonardo Loria
ВР
17
Адриан Рус
ЦЗ
30
Alessandro Arena
ЦП
8
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Ян Млакар
ЛВ
10
Эмануэл Вигнато
ПВ
Остались в запасе
95
Nicola Mosti
ВР
12
Diego Mascardi
ВР
65
Симоне Джорджески
ЦЗ
44
Mattia Benvenuto
ЦЗ
6
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
36
Pietro Candelari
ЦП
21
G. Corradini
ЦП
Главный тренер
Альберто Аквилани
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Пиза - Специя
4
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
23
11
Количество передач
370
318
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
69
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло (Пинероло)
Стадион:
Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa
Италия. Серия В
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Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
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