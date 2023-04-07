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Брешиа
Палермо
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера
24 марта 2022, 08:56
0
Официально: «Милан» выкупил Тонали
8 июля 2021, 19:32
3
«Милан» договорился с «Брешией» о выкупе Тонали
5 июля 2021, 23:00
0
Филиппо Индзаги возглавил «Брешию» из Серии Б
9 июня 2021, 13:46
2
Тонали – о переходе в «Милан»: «Я очень счастлив»
10 сентября 2020, 12:12
0
В Италии тоже есть Fan ID: его ввели после массовых драк на стадионах (гибли люди). Сейчас он не нужен, если хочешь сходить на один матч
7 апреля 2023, 23:21
27
Канчельскис сравнил «Химки» со скандальным итальянским клубом
20 марта 2023, 19:44
0
Стал известен конкурент Ваноли за пост тренера «Палермо»
5 августа 2022, 19:52
0
«Палермо»: «Назначение Ваноли возможно»
3 августа 2022, 19:19
0
Ваноли может возглавить «Палермо»
2 августа 2022, 18:40
0
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Последние матчи
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Брешиа
Палермо
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Италия. Кубок, 2 раунд
Монца
3 : 1
26.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 2
31.08.2024
Брешиа
Италия. Серия В, 7 тур
Зюйдтироль
1 : 3
30.09.2024
Палермо
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 0
21.09.2024
Чезена
Италия. Серия В, 5 тур
Юве Стабиа
1 : 3
14.09.2024
Палермо
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
1 : 1
01.09.2024
Козенца

Брешиа - Палермо: обзор матча 16 августа 2024

Брешиа
16.08.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Палермо
90' D. Adorni
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брешиа - Палермо
Матч завершен
ГОЛ! 1:0! Davide Adorni
Пас отдал Lorenzo Dickmann
90'
Замена
Niccolò Corrado ️️️️➡️️ Николас Галацци
83'
82'
Замена
Alessio Buttaro ️️️️➡️️ Кристоффер Лунд
81'
Замена
Тома Анри ️️️️➡️️ Маттео Луиджи Брунори
67'
Замена
Дарио Шарич ️️️️➡️️ Филиппо Раноккья
67'
Замена
Франческо Ди Мариано ️️️️➡️️ Федерико Ди Франческо
45' +3
Желтая карточка
Федерико Ди Франческо
Желтая карточка
Lorenzo Dickmann
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
1
Лука Леццерини
ВР
15
Андреа Кистана
ЦЗ
25
Димитри Бизоли
(К) ЦЗ
27
Джакомо Ольцер
ЦП
26
Massimo Bertagnoli
ЦП
23
Николас Галацци
АП
6
Matthias Verreth
ЦФ
24
Lorenzo Dickmann
ЦФ
29
Дженнаро Боррелли
ЦФ
18
Alexander Jallow
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Палермо
16
Альфред Гомис
ВР
3
Кристоффер Лунд
ЛЗ
18
Ионуц Неделчару
ЦЗ
23
Салим Диаките
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
28
Алексис Бли
ОП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
17
Федерико Ди Франческо
ЛВ
11
Роберто Инсинье
ПВ
9
Маттео Луиджи Брунори
(К) ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Брешиа
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
19
Niccolò Corrado
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
7
Ante Matej Jurić
ЦФ
Палермо
1
Sebastiano Desplanches
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
30
Дарио Шарич
ЦП
7
Франческо Ди Мариано
ЛВ
20
Тома Анри
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
2-2-1-5
1
Леццерини
15
Кистана
25
Бизоли
27
Ольцер
26
23
Галацци
24
28
18
29
Боррелли
6
4-2-1-2-1
16
Гомис
18
Неделчару
23
Диаките
43
Николау
3
Лунд
6
Гомес
28
Бли
10
Раноккья
11
Инсинье
17
Ди Франческо
9
Брунори
23
Галацци
19
19
23
Галацци
3
Лунд
25
25
3
Лунд
10
Раноккья
30
Шарич
30
Шарич
10
Раноккья
17
Ди Франческо
7
Ди Мариано
7
Ди Мариано
17
Ди Франческо
9
Брунори
20
Анри
20
Анри
9
Брунори
Остались в запасе
Брешиа
Палермо
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
7
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
1
Sebastiano Desplanches
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Gabriele Calvani
ЦЗ
32
Андреа Папетти
ЦЗ
39
Michele Besaggio
ЦП
4
Fabrizio Paghera
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Riccardo Fogliata
ЦП
16
Trent Buhagiar
ЦФ
9
Флавио Бианки
ЦФ
7
Ante Matej Jurić
ЦФ
Остались в запасе
1
Sebastiano Desplanches
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
14
Aljosa Vasic
ЦФ
19
Stredair Appuah
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Брешиа - Палермо
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
6
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
317
542
Сейвы
1
5
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Аурельяно (Болонья)
Стадион:
Stadio Mario Rigamonti, Brescia
Италия. Серия В
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Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
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- : -
05.10.2024
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Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
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Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
Реджана 1919
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
- : -
04.10.2024
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 8 тур
Фрозиноне
- : -
05.10.2024
Каррарезе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
- : -
05.10.2024
Чезена
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
- : -
05.10.2024
Циттаделла
Италия. Серия В, 8 тур
Специя
- : -
05.10.2024
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