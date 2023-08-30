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Шамахы
Сабах
Стало известно, какие зарубежные предложения есть у Кержакова
12 февраля, 15:15
1
Бывший главный тренер «Краснодара» уволился из азербайджанского клуба
1 февраля, 14:47
0
Мирзов может перейти в новый клуб Гулиева
30 августа 2023, 16:14
1
У Гулиева появился новый клуб
28 августа 2023, 19:16
2
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
29 июля 2021, 20:50
27
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
29 июля 2021, 20:50
27
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
29 июля 2021, 18:02
6
Федотов – о матче с «Кешлей»: «Относимся к выезду серьезно, помним про болельщиков»
29 июля 2021, 12:52
0
Ответный матч «Сочи» с «Кешлей» в Лиге конференций обслужат белорусские судьи
24 июля 2021, 11:58
4
Тренер «Кешли»: «Сочи» не позволил реализовать наш план на игру»
23 июля 2021, 00:59
8
Стало известно, какие зарубежные предложения есть у Кержакова
12 февраля, 15:15
1
Бывший главный тренер «Краснодара» уволился из азербайджанского клуба
1 февраля, 14:47
0
Мирзов может перейти в новый клуб Гулиева
30 августа 2023, 16:14
1
У Гулиева появился новый клуб
28 августа 2023, 19:16
2
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Последние матчи
Все
Шамахы
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 2
29.09.2024
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
2 : 2
29.09.2024
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сабаил
2 : 4
22.09.2024
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Кяпаз
0 : 2
20.09.2024
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Сабах
2 : 2
15.09.2024
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
2 : 2
29.09.2024
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Кяпаз
0 : 2
20.09.2024
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Шамахы
1 : 0
14.09.2024
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Шамахы
0 : 0
31.08.2024
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Зиря
0 : 1
25.08.2024
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 2
29.09.2024
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сабаил
2 : 4
22.09.2024
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 6 тур
Сабах
2 : 2
15.09.2024
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 5 тур
Кяпаз
2 : 3
31.08.2024
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 4 тур
Сабах
3 : 1
25.08.2024
Сумгаит

Шамахы - Сабах: обзор матча 20 декабря 2024

Шамахы
20.12.2024, пятница, 16:30
Азербайджан. Премьер-лига, 1 тур
- : -
Не начался
Сабах
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Шамахы - Сабах
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Азербайджан. Премьер-лига
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Текущие
Будущие
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Кяпаз
- : -
04.10.2024
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабаил
- : -
05.10.2024
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
- : -
05.10.2024
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Туран Товуз
- : -
06.10.2024
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сумгаит
- : -
06.10.2024
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Кяпаз
- : -
04.10.2024
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабаил
- : -
05.10.2024
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
- : -
05.10.2024
Араз-Нахичевань
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Туран Товуз
- : -
06.10.2024
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сумгаит
- : -
06.10.2024
Карабах
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