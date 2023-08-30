Стало известно, какие зарубежные предложения есть у Кержакова
Бывший главный тренер «Краснодара» уволился из азербайджанского клуба
Мирзов может перейти в новый клуб Гулиева
У Гулиева появился новый клуб
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
Федотов – о матче с «Кешлей»: «Относимся к выезду серьезно, помним про болельщиков»
Ответный матч «Сочи» с «Кешлей» в Лиге конференций обслужат белорусские судьи
Тренер «Кешли»: «Сочи» не позволил реализовать наш план на игру»
Стало известно, какие зарубежные предложения есть у Кержакова
Бывший главный тренер «Краснодара» уволился из азербайджанского клуба
Мирзов может перейти в новый клуб Гулиева
У Гулиева появился новый клуб