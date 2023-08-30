Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд

Мирзов может перейти в новый клуб Гулиева

Стало известно, какие зарубежные предложения есть у Кержакова

Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд

Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»

Федотов – о матче с «Кешлей»: «Относимся к выезду серьезно, помним про болельщиков»

Ответный матч «Сочи» с «Кешлей» в Лиге конференций обслужат белорусские судьи