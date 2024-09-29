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Новости команд
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Арис
АЕК
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
3 июля, 19:10
6
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
25 мая, 23:16
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
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Последние матчи
Все
Арис
АЕК
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 1
31.08.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия

Арис - АЕК: обзор матча 09 марта 2025

Арис
09.03.2025, воскресенье, 00:00
Греция. Суперлига, 26 тур
- : -
Не начался
АЕК
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Арис - АЕК
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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