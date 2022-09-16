Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»