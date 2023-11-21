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ПАОК
ПАС Ламия
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
0
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
5
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
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Последние матчи
Все
ПАОК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия

ПАОК - ПАС Ламия: обзор матча 15 февраля 2025

ПАОК
15.02.2025, суббота, 00:00
Греция. Суперлига, 23 тур
- : -
Не начался
ПАС Ламия
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча ПАОК - ПАС Ламия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
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Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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