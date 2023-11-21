Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов

Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК

Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов

Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК

Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции

Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте

⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»