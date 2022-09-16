Чалов забил первый гол за ПАОК

У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд

Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»