14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций