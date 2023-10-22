Панетоликос

«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб

«Пари НН» может остаться без Илича

У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд

Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя