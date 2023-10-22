Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
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«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
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Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
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Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»