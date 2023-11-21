«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
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Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
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Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
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Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»