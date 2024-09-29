Панатинаикос

Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК

«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024

Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов