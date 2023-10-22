Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»