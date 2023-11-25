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Пансерраикос
Панетоликос
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа, 20:43
6
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа, 19:07
1
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа, 20:43
6
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа, 19:07
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
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Последние матчи
Все
Пансерраикос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАОК
2 : 0
25.08.2024
Панетоликос

Пансерраикос - Панетоликос: обзор матча 22 декабря 2024

Пансерраикос
22.12.2024, воскресенье, 16:30
Греция. Суперлига, 16 тур
- : -
Не начался
Панетоликос
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Пансерраикос - Панетоликос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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