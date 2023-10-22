«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Талалаев получил три предложения из-за границы
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
Талалаев получил три предложения из-за границы
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
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