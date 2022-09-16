Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»