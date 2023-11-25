Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»