Талалаев получил три предложения из-за границы
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
Талалаев получил три предложения из-за границы
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»