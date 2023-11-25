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Новости команд
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Пансерраикос
АЕК
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа, 20:43
6
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа, 19:07
1
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа, 20:43
6
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа, 19:07
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
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Последние матчи
Все
Пансерраикос
АЕК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия

Пансерраикос - АЕК: онлайн-трансляция 26 октября 2024

Пансерраикос
26.10.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 9 тур
- : -
Не начался
АЕК
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Пансерраикос - АЕК
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
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Офсайды
0
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Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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