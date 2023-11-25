Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке