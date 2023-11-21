Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»