Афины Каллитея

39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»