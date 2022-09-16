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Волос
Афины Каллитея
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября, 19:00
2
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
7 августа, 08:46
1
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
1
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
7
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября, 19:00
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
1
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
7
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
2
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
7 августа, 08:46
1
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Последние матчи
Все
Волос
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Олимпиакос
2 : 1
26.08.2024
Афины Каллитея

Волос - Афины Каллитея: обзор матча 28 сентября 2024

Волос
28.09.2024, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Матч завершен
Афины Каллитея
37' J. Mendieta
23' E. Giani
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Волос - Афины Каллитея
Матч завершен
Замена
Лукас Вильяфаньес ️️️️➡️️ Jasin Assehnoun
89'
89'
Замена
Andreas Vasilogiannis ️️️️➡️️ Робертс Ульдрикис
Желтая карточка
Júnior Mendieta
81'
77'
Замена
Матье Вальбуэна ️️️️➡️️ Demethryus
Замена
Pedro Conde ️️️️➡️️ Марк Коста
72'
Замена
Максимилиано Комба ️️️️➡️️ Омри Альтман
60'
59'
Замена
Тьерри Моутинью ️️️️➡️️ Алессандро Меркати
59'
Замена
Хавьер Матилья ️️️️➡️️ Elia Giani
59'
Замена
Пюрю Сойри ️️️️➡️️ Georgios Manthatis
40'
Желтая карточка
Georgios Manthatis
ГОЛ! 1:1! Júnior Mendieta
Пас отдал Марк Коста
37'
23'
ГОЛ! 0:1! Elia Giani
Пас отдал Georgios Manthatis
Желтая карточка
Неманья Милетич
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
26
Франко Феррари
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
78
Лукас Бернаду
ОП
11
Неманья Главчич
ЦП
7
Омри Альтман
ЦП
10
Júnior Mendieta
ЦП
22
Георгиос Мигас
(К) ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Афины Каллитея
13
Bernabé Barragán
ВР
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
5
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Demethryus
ЦП
26
Алессандро Меркати
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
9
Робертс Ульдрикис
ЦФ
18
Elia Giani
ЦФ
14
Georgios Manthatis
(К) ЦФ
Главный тренер
Массимо Донати
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
99
Pedro Conde
ЦФ
Афины Каллитея
55
Wiktor Matyjewicz
ЦЗ
17
Мор Ндиайе
ОП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
24
Ioannis Gelios
ЦФ
25
G. Loukinas
ЦФ
3-1-4-3
26
Феррари
5
Калогеропулос
73
Милетич
78
Бернаду
11
Главчич
10
22
Мигас
7
Альтман
9
Коста
77
63
4-3-3
13
5
Ганоушек
77
Изима-Мирен
6
Мотоц
37
10
26
Меркати
30
Леле Диба
14
18
9
Ульдрикис
77
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
77
7
Альтман
20
Комба
20
Комба
7
Альтман
9
Коста
99
99
9
Коста
18
8
Матилья
8
Матилья
18
9
Ульдрикис
7
7
9
Ульдрикис
14
23
Сойри
23
Сойри
14
10
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
26
Меркати
27
Моутинью
27
Моутинью
26
Меркати
Остались в запасе
Волос
Афины Каллитея
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
55
Wiktor Matyjewicz
ЦЗ
17
Мор Ндиайе
ОП
24
Ioannis Gelios
ЦФ
25
G. Loukinas
ЦФ
Главный тренер
Массимо Донати
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
Остались в запасе
55
Wiktor Matyjewicz
ЦЗ
17
Мор Ндиайе
ОП
24
Ioannis Gelios
ЦФ
25
G. Loukinas
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Массимо Донати
Статистика матча Волос - Афины Каллитея
2
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
20
Офсайды
1
0
Количество передач
371
371
Сейвы
0
5
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Katoikos, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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