Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Волос
ПАОК
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября, 19:00
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
1
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
7
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
2
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
Больше новостей
Последние матчи
Все
Волос
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК

Волос - ПАОК: обзор матча 21 сентября 2024

Волос
21.09.2024, суббота, 17:00
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ПАОК
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
26
Франко Феррари
ЛЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
78
Лукас Бернаду
ОП
10
Júnior Mendieta
ЦП
11
Неманья Главчич
ЦП
7
Омри Альтман
ЦП
22
Георгиос Мигас
(К) ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
99
Pedro Conde
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
15
Омар Колли
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
10
Томас Мург
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
34
Тарик Тиссудали
ЛВ
77
Кирил Десподов
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
9
Марк Коста
ЦФ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
ПАОК
54
Konstantinos Balomenos
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
27
Магомед Оздоев
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
3-1-4-3
26
Феррари
73
Милетич
5
Калогеропулос
78
Бернаду
10
7
Альтман
22
Мигас
11
Главчич
99
77
63
4-3-2-1
42
Котарски
23
Састре
16
Кедзиора
15
Колли
21
Баба
10
Мург
2
Камара
22
Шваб
77
Десподов
34
Тиссудали
11
Тайсон
Остались в запасе
Волос
ПАОК
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
9
Марк Коста
ЦФ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
54
Konstantinos Balomenos
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
27
Магомед Оздоев
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
2
Даниэль Сандгрен
ПЗ
6
Тасос Цоканис
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
9
Марк Коста
ЦФ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
Остались в запасе
54
Konstantinos Balomenos
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
27
Магомед Оздоев
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Волос - ПАОК
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
43
57
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
18
Офсайды
3
0
Количество передач
319
417
Сейвы
4
7
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Petros Tsagarakis, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+