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Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов