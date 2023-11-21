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Атромитос
ПАС Ламия
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая, 13:27
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
0
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
5
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая, 13:27
0
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
0
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
5
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
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Последние матчи
Все
Атромитос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия

Атромитос - ПАС Ламия: обзор матча 22 сентября 2024

Атромитос
22.09.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 5 тур
4 : 2
Матч завершен
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ПАС Ламия
5' Карлитос
50' М. Баку
70' Т. ван Верт
77' Н. Атанасиу
40' В. Радонья
88' Л. Хутесиотис (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
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Таблица
Комментарии
Протокол Атромитос - ПАС Ламия
Матч завершен
88'
ГОЛ в свои ворота! 4:2! Лефтерис Хутесиотис
Желтая карточка
Dimitrios Tsakmakis
82'
Замена
Dimitrios Tsakmakis ️️️️➡️️ Теохарис Циггарас
80'
Замена
Георгиос Вракас ️️️️➡️️ Николаос Атанасиу
80'
Замена
Эдер Гонсалес ️️️️➡️️ Макана Баку
80'
79'
Замена
️️️️➡️️ Gustavo Furtado
ГОЛ! 4:1! Николаос Атанасиу
Пас отдал Амр Варда
77'
74'
Замена
Alberto Simoni ️️️️➡️️ Георгиос Корнезос
ГОЛ! 3:1! Том ван Верт
Пас отдал Макана Баку
70'
Замена
Петер Михорль ️️️️➡️️ Denzel Jubitana
66'
58'
Желтая карточка
Sebastian Ring
56'
Замена
S. Guindo ️️️️➡️️ Anestis Vlachomitros
56'
Замена
Анхело Энрикес ️️️️➡️️ Недим Мекич
ГОЛ! 2:1! Макана Баку
Пас отдал Амр Варда
50'
46'
Замена
Артем Быков ️️️️➡️️ Simon Sandberg
40'
ГОЛ! 1:1! Ведад Радонья
Пас отдал Недим Мекич
Замена
Том ван Верт ️️️️➡️️ Карлитос
39'
ГОЛ! 1:0! Карлитос
Пас отдал Куини
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
70
Мансур
ЛЗ
31
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
10
Карлитос
ЦП
7
Амр Варда
(К) ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАС Ламия
12
Ivan Kostić
ВР
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
4
Лео Андраде
ЦЗ
19
Sebastian Ring
ЦЗ
33
Георгиос Корнезос
(К) ЦЗ
13
Simon Sandberg
ЦЗ
27
Ведад Радонья
ПЗ
8
Недим Мекич
ЦП
10
Gustavo Furtado
ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
11
Anestis Vlachomitros
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Атромитос
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
6
Эдер Гонсалес
ОП
12
Маттеос Мунтес
ОП
8
Петер Михорль
ЦП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
ПАС Ламия
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
17
Артем Быков
ЦП
23
Giannis Doiranlis
ЦП
9
S. Guindo
ЦФ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
25
Alberto Simoni
ЦФ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
4-1-4-1
1
Хутесиотис
70
Мансур
3
Атанасиу
31
Брорссон
17
Куини
18
Уедраого
5
Циггарас
7
Варда
11
10
Карлитос
32
Баку
3-2-2-1-1
12
19
33
Корнезос
13
27
Радонья
4
Андраде
8
Мекич
10
7
Нуньес
11
5
Циггарас
44
44
5
Циггарас
32
Баку
6
Гонсалес
6
Гонсалес
32
Баку
11
8
Михорль
8
Михорль
11
3
Атанасиу
29
Вракас
29
Вракас
3
Атанасиу
10
Карлитос
9
ван Верт
9
ван Верт
10
Карлитос
13
17
Быков
17
Быков
13
11
9
9
11
8
Мекич
18
Энрикес
18
Энрикес
8
Мекич
33
Корнезос
25
25
33
Корнезос
Остались в запасе
Атромитос
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
23
Giannis Doiranlis
ЦП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Остались в запасе
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
23
Giannis Doiranlis
ЦП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча Атромитос - ПАС Ламия
1
1
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
476
381
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
1
0
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Информация о матче
Главный судья:
Stavros Tsimenteridis, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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