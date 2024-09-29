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Афины Каллитея
АЕК
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
7 августа, 08:46
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
7 августа, 08:46
1
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
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Афины Каллитея
АЕК
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Олимпиакос
2 : 1
26.08.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия

Афины Каллитея - АЕК: обзор матча 22 сентября 2024

Афины Каллитея
22.09.2024, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, 5 тур
0 : 0
Матч завершен
АЕК
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Афины Каллитея - АЕК
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Ставрос Пилиос
90' +1
Желтая карточка
Орбелин Пинеда
Замена
Пюрю Сойри ️️️️➡️️ Elia Giani
85'
78'
Желтая карточка
Йенс Йонссон
76'
Замена
Сотирис Цилулис ️️️️➡️️ Роберто Перейра
76'
Замена
Паоло Фернандес ️️️️➡️️ Никлас Элиассон
Замена
Матье Вальбуэна ️️️️➡️️ Тьерри Моутинью
71'
Замена
Giannis Tsivelekidis ️️️️➡️️ Триантафиллос Пасалидис
71'
Замена
Andreas Vasilogiannis ️️️️➡️️ Demethryus
67'
Замена
Мор Ндиайе ️️️️➡️️ Алессандро Меркати
67'
66'
Замена
Йенс Йонссон ️️️️➡️️ Дамьян Шиманьски
66'
Замена
Стивен Цубер ️️️️➡️️ Абубакари Койта
65'
Желтая карточка
Петрос Манталос
Желтая карточка
Алессандро Меркати
53'
45'
Желтая карточка
Абубакари Койта
37'
Замена
Александр Калленс ️️️️➡️️ Ароль Мукуди
Желтая карточка
Андрей Мотоц
23'
Желтая карточка
Триантафиллос Пасалидис
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Афины Каллитея
13
Bernabé Barragán
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
5
Мацей Ганоушек
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
10
Demethryus
ЦП
30
Самба Леле Диба
ЦП
26
Алессандро Меркати
ЦП
27
Тьерри Моутинью
(К) ПВ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
18
Elia Giani
ЦФ
Главный тренер
Массимо Донати
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
(К) ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
11
Абубакари Койта
ЛВ
14
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Афины Каллитея
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
17
Мор Ндиайе
ОП
8
Хавьер Матилья
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Робертс Ульдрикис
ЦФ
25
G. Loukinas
ЦФ
24
Ioannis Gelios
ЦФ
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
6
Йенс Йонссон
ОП
25
Константинос Галанопулос
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
16
Сотирис Цилулис
ПВ
4-3-1-2
13
58
Пасалидис
77
Изима-Мирен
6
Мотоц
5
Ганоушек
10
30
Леле Диба
26
Меркати
27
Моутинью
18
14
3-3-3-1
1
Стракоша
2
Мукуди
21
Вида
3
Пилиос
4
Шиманьски
20
Манталос
19
Элиассон
13
Пинеда
37
Перейра
11
Койта
14
Пьеррот
58
Пасалидис
37
37
58
Пасалидис
26
Меркати
17
Ндиайе
17
Ндиайе
26
Меркати
18
23
Сойри
23
Сойри
18
10
7
7
10
27
Моутинью
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
27
Моутинью
2
Мукуди
18
Калленс
18
Калленс
2
Мукуди
11
Койта
10
Цубер
10
Цубер
11
Койта
4
Шиманьски
6
Йонссон
6
Йонссон
4
Шиманьски
19
Элиассон
22
Фернандес
22
Фернандес
19
Элиассон
37
Перейра
16
Цилулис
16
Цилулис
37
Перейра
Остались в запасе
Афины Каллитея
АЕК
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Робертс Ульдрикис
ЦФ
25
G. Loukinas
ЦФ
24
Ioannis Gelios
ЦФ
Главный тренер
Массимо Донати
99
Георгиос Теохарис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
25
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
8
Хавьер Матилья
ЦП
9
Робертс Ульдрикис
ЦФ
25
G. Loukinas
ЦФ
24
Ioannis Gelios
ЦФ
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
25
Константинос Галанопулос
ЦП
Главный тренер
Массимо Донати
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Афины Каллитея - АЕК
3
5
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
2
13
Нарушения
11
17
Офсайды
0
1
Количество передач
245
465
Сейвы
5
2
Точность передач %
62
83
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Athanasios Tzilos, Greece
Стадион:
Апостолос Николаидис
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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