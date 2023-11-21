39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом