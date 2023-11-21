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ПАС Ламия
Афины Каллитея
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
7 августа, 08:46
1
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
0
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
5
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
0
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
5
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
39-летний Вальбуэна определился с новым клубом
7 августа, 08:46
1
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Последние матчи
Все
ПАС Ламия
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Олимпиакос
2 : 1
26.08.2024
Афины Каллитея

ПАС Ламия - Афины Каллитея: обзор матча 14 сентября 2024

ПАС Ламия
14.09.2024, суббота, 18:00
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
Афины Каллитея
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАС Ламия - Афины Каллитея
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Хавьер Матилья
85'
Замена
G. Loukinas ️️️️➡️️ Demethryus
Замена
Nikolaos Gkotzamanidis ️️️️➡️️ Simon Sandberg
80'
70'
Замена
Хавьер Матилья ️️️️➡️️ Алессандро Меркати
70'
Замена
Матье Вальбуэна ️️️️➡️️ Тьерри Моутинью
Замена
Giannis Doiranlis ️️️️➡️️ Недим Мекич
69'
Замена
Анхело Энрикес ️️️️➡️️ Артем Быков
69'
Замена
️️️️➡️️ Sebastian Ring
69'
64'
Желтая карточка
Николя Изима-Мирен
Желтая карточка
Ведад Радонья
60'
58'
Замена
Elia Giani ️️️️➡️️ Робертс Ульдрикис
Замена
Gustavo Furtado ️️️️➡️️ S. Guindo
53'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
12
Ivan Kostić
ВР
4
Лео Андраде
ЦЗ
19
Sebastian Ring
ЦЗ
13
Simon Sandberg
ЦЗ
33
Георгиос Корнезос
(К) ЦЗ
27
Ведад Радонья
ПЗ
17
Артем Быков
ЦП
8
Недим Мекич
ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
11
Anestis Vlachomitros
ЦФ
9
S. Guindo
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Афины Каллитея
13
Bernabé Barragán
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
30
Самба Леле Диба
ЦП
10
Demethryus
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
26
Алессандро Меркати
ЦП
27
Тьерри Моутинью
(К) ПВ
9
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Georgios Manthatis
ЦФ
Главный тренер
Массимо Донати
ПАС Ламия
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
23
Giannis Doiranlis
ЦП
10
Gustavo Furtado
ЦП
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
25
Alberto Simoni
ЦФ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
18
Анхело Энрикес
ЦФ
Афины Каллитея
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
5
Мацей Ганоушек
ЦЗ
17
Мор Ндиайе
ОП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
24
Ioannis Gelios
ЦФ
18
Elia Giani
ЦФ
25
G. Loukinas
ЦФ
3-2-2-1-2
12
19
13
33
Корнезос
4
Андраде
27
Радонья
17
Быков
8
Мекич
7
Нуньес
9
11
3-4-1-2
13
77
Изима-Мирен
6
Мотоц
58
Пасалидис
10
23
Сойри
26
Меркати
30
Леле Диба
27
Моутинью
14
9
Ульдрикис
8
Мекич
23
23
8
Мекич
9
10
10
9
13
5
5
13
17
Быков
18
Энрикес
18
Энрикес
17
Быков
26
Меркати
8
Матилья
8
Матилья
26
Меркати
27
Моутинью
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
27
Моутинью
9
Ульдрикис
18
18
9
Ульдрикис
10
25
25
10
Остались в запасе
ПАС Ламия
Афины Каллитея
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
25
Alberto Simoni
ЦФ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
5
Мацей Ганоушек
ЦЗ
17
Мор Ндиайе
ОП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
24
Ioannis Gelios
ЦФ
Главный тренер
Массимо Донати
Остались в запасе
3
Giorgos Saramantas
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
25
Alberto Simoni
ЦФ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
Остались в запасе
37
Giannis Tsivelekidis
ЦЗ
5
Мацей Ганоушек
ЦЗ
17
Мор Ндиайе
ОП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
24
Ioannis Gelios
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Массимо Донати
Статистика матча ПАС Ламия - Афины Каллитея
2
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
15
20
Офсайды
2
1
Количество передач
359
352
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
69
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру (Афины)
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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