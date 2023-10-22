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Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
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Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
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Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»