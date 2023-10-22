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Астерас
Атромитос
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая, 13:27
0
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
0
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
5
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая, 13:27
0
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
0
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Последние матчи
Все
Астерас
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
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Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 1
31.08.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос

Астерас - Атромитос: обзор матча 14 сентября 2024

Астерас
14.09.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
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Атромитос
42' Х. Бартоло (П)
6' Мансур
23' Карлитос
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Астерас - Атромитос
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Куини
84'
Желтая карточка
Георгиос Вракас
Желтая карточка
Симон Дели
82'
82'
Замена
Георгиос Вракас ️️️️➡️️ Макана Баку
70'
Желтая карточка
Том ван Верт
69'
Замена
Том ван Верт ️️️️➡️️ Карлитос
Замена
Николаос Кальцас ️️️️➡️️ Мартин Адам
60'
58'
Замена
Теохарис Циггарас ️️️️➡️️ Петер Михорль
57'
Желтая карточка
Лефтерис Хутесиотис
ГОЛ с пенальти! 1:2! Хулиан Бартоло
42'
23'
ГОЛ! 0:2! Карлитос
22'
Желтая карточка
Петер Михорль
6'
ГОЛ! 0:1! Мансур
Пас отдал Карлитос
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
(К) ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
10
Julián Palacios
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Креспи
ПВ
13
Konstantinos Triantafyllopoulos
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
70
Мансур
ЛЗ
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
31
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
6
Эдер Гонсалес
ОП
10
Карлитос
ЦП
8
Петер Михорль
ЦП
7
Амр Варда
(К) ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Астерас
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
5
Евгений Яблонский
ЦП
6
Ajdin Redžić
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Атромитос
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
4-2-2-2
1
Пападопулос
29
Альварес
69
Алагбе
2
Гарсия
15
Дели
22
Муньос
10
7
Бартоло
11
Креспи
9
Адам
13
4-2-3-1
1
Хутесиотис
17
Куини
70
Мансур
31
Брорссон
3
Атанасиу
18
Уедраого
6
Гонсалес
10
Карлитос
8
Михорль
7
Варда
32
Баку
9
Адам
20
Кальцас
20
Кальцас
9
Адам
8
Михорль
5
Циггарас
5
Циггарас
8
Михорль
32
Баку
29
Вракас
29
Вракас
32
Баку
10
Карлитос
9
ван Верт
9
ван Верт
10
Карлитос
Остались в запасе
Астерас
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
5
Евгений Яблонский
ЦП
6
Ajdin Redžić
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
Главный тренер
Милан Раставац
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
5
Евгений Яблонский
ЦП
6
Ajdin Redžić
ЦП
21
Панайотис Цимас
АП
Остались в запасе
55
Алексей Кошелев
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Астерас - Атромитос
1
5
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
1
Нарушения
15
17
Офсайды
2
4
Количество передач
470
222
Сейвы
0
4
Точность передач %
80
64
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Rafail Tsiaras, Greece
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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