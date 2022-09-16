Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
Чалов забил первый гол за ПАОК
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»