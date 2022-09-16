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АЕК
Волос
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября, 19:00
2
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября, 19:00
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
1
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
7
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
2
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Последние матчи
Все
АЕК
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос

АЕК - Волос: обзор матча 16 сентября 2024

АЕК
16.09.2024, понедельник, 20:00
Греция. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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Волос
22' Ф. Пьеррот
62' А. Койта
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол АЕК - Волос
Матч завершен
Замена
Сотирис Цилулис ️️️️➡️️ Абубакари Койта
89'
88'
Желтая карточка
Алексиос Калогеропулос
Замена
Йенс Йонссон ️️️️➡️️ Дамьян Шиманьски
83'
Замена
Роберто Перейра ️️️️➡️️ Орбелин Пинеда
74'
Замена
Петрос Манталос ️️️️➡️️ Роберт Любичич
74'
Замена
Нордин Амрабат ️️️️➡️️ Никлас Элиассон
74'
74'
Замена
Лукас Вильяфаньес ️️️️➡️️ Júnior Mendieta
74'
Замена
Pedro Conde ️️️️➡️️ Павлос Корреа
66'
Замена
Максимилиано Комба ️️️️➡️️ Jasin Assehnoun
ГОЛ! 2:0! Абубакари Койта
62'
Желтая карточка
Франтзди Пьеррот
45' +5
45' +5
Желтая карточка
Георгиос Мигас
Желтая карточка
Герасимос Митоглу
45' +1
45' +1
Желтая карточка
Омри Альтман
ГОЛ! 1:0! Франтзди Пьеррот
Пас отдал Лазарос Рота
22'
10'
Замена
Лукас Бернаду ️️️️➡️️ Йори де Кампс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
23
Роберт Любичич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
(К) ЦП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
11
Абубакари Койта
ЛВ
7
Леви Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Волос
26
Франко Феррари
ЛЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
8
Йори де Кампс
ОП
10
Júnior Mendieta
ЦП
11
Неманья Главчич
ЦП
7
Омри Альтман
ЦП
22
Георгиос Мигас
(К) ЦП
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
6
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
22
Паоло Фернандес
АП
16
Сотирис Цилулис
ПВ
5
Нордин Амрабат
ЦФ
14
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
78
Лукас Бернаду
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
99
Pedro Conde
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
4-3-2-1
1
Стракоша
3
Пилиос
24
Митоглу
12
Рота
18
Калленс
19
Элиассон
4
Шиманьски
23
Любичич
11
Койта
13
Пинеда
7
Гарсия
4-1-4-2
5
Калогеропулос
73
Милетич
44
Корреа
26
Феррари
8
де Кампс
11
Главчич
7
Альтман
22
Мигас
10
63
77
4
Шиманьски
6
Йонссон
6
Йонссон
4
Шиманьски
23
Любичич
20
Манталос
20
Манталос
23
Любичич
13
Пинеда
37
Перейра
37
Перейра
13
Пинеда
11
Койта
16
Цилулис
16
Цилулис
11
Койта
19
Элиассон
5
Амрабат
5
Амрабат
19
Элиассон
8
де Кампс
78
Бернаду
78
Бернаду
8
де Кампс
10
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
10
77
20
Комба
20
Комба
77
44
Корреа
99
99
44
Корреа
Остались в запасе
АЕК
Волос
99
Георгиос Теохарис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
22
Паоло Фернандес
АП
14
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
9
Марк Коста
ЦФ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
22
Паоло Фернандес
АП
14
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариос Сиабанис
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
9
Марк Коста
ЦФ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча АЕК - Волос
2
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
416
366
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Vassilis Fotias, Greece
Стадион:
ОПАП Арена
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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