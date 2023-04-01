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Волос
ОФИ
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября, 19:00
2
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
7
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
1
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
7
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября, 19:00
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
1
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
7
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
2
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
7
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
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Последние матчи
Все
Волос
ОФИ
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос

Волос - ОФИ: обзор матча 01 сентября 2024

Волос
01.09.2024, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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ОФИ
82' J. Mendieta
11' Т. Фонтас
50' Л. Шенгелия
60' A. Jung
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Волос - ОФИ
Матч завершен
83'
Желтая карточка
Илиас Хадзитеодоридис
ГОЛ! 1:3! Júnior Mendieta
Пас отдал Jasin Assehnoun
82'
80'
Замена
Адриан Риера ️️️️➡️️ Thiago Nuss
80'
Замена
Giannis Theodosoulakis ️️️️➡️️ Леван Шенгелия
80'
Замена
Николаос Маринакис ️️️️➡️️ Борха Гонсалес
Замена
Pedro Conde ️️️️➡️️ Павлос Корреа
77'
67'
Желтая карточка
Василиос Лампропулос
Замена
Jasin Assehnoun ️️️️➡️️ Максимилиано Комба
67'
Желтая карточка
Йори де Кампс
63'
61'
Замена
Зисис Карахалиос ️️️️➡️️ Тахиархис Фонтас
60'
ГОЛ! 0:3! Andrew Jung
Пас отдал Thiago Nuss
Замена
Йори де Кампс ️️️️➡️️ Лукас Вильяфаньес
58'
Замена
Статис Тахатос ️️️️➡️️ Георгиос Мигас
58'
53'
Замена
Луис Фелипе Гальегос ️️️️➡️️ Марко Бакич
50'
ГОЛ! 0:2! Леван Шенгелия
Пас отдал Илиас Хадзитеодоридис
Желтая карточка
Júnior Mendieta
49'
Замена
Júnior Mendieta ️️️️➡️️ Марк Коста
46'
Желтая карточка
Неманья Главчич
41'
11'
ГОЛ! 0:1! Тахиархис Фонтас
Пас отдал Filip Bainović
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
7
Омри Альтман
ЦП
22
Георгиос Мигас
(К) ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
11
Неманья Главчич
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
18
Thiago Nuss
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
(К) ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
25
Filip Bainović
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
11
Хесус Хименес
ЦФ
29
Andrew Jung
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Волос
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
8
Йори де Кампс
ОП
10
Júnior Mendieta
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
99
Pedro Conde
ЦФ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
80
Titos Koutentakis
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
70
Emmanouil Faitakis
ЦП
7
Адриан Риера
ПВ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
4-4-1-1
1
Сиабанис
26
Феррари
5
Калогеропулос
44
Корреа
73
Милетич
7
Альтман
19
Вильяфаньес
11
Главчич
22
Мигас
20
Комба
9
Коста
3-2-4-2
31
Христогеоргос
22
18
24
Лампропулос
17
Гонсалес
12
Хадзитеодоридис
25
27
Шенгелия
88
Бакич
11
Фонтас
29
11
Хименес
22
Мигас
32
Тахатос
32
Тахатос
22
Мигас
19
Вильяфаньес
8
де Кампс
8
де Кампс
19
Вильяфаньес
9
Коста
10
10
9
Коста
20
Комба
77
77
20
Комба
44
Корреа
99
99
44
Корреа
17
Гонсалес
4
Маринакис
4
Маринакис
17
Гонсалес
11
Фонтас
6
Карахалиос
6
Карахалиос
11
Фонтас
88
Бакич
8
Гальегос
8
Гальегос
88
Бакич
18
7
Риера
7
Риера
18
27
Шенгелия
46
46
27
Шенгелия
Остались в запасе
Волос
ОФИ
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
63
Dániel Kovács
ЦФ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
70
Emmanouil Faitakis
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
63
Dániel Kovács
ЦФ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
80
Titos Koutentakis
ЦП
70
Emmanouil Faitakis
ЦП
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Волос - ОФИ
3
2
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
27
19
Офсайды
1
1
Количество передач
555
332
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dimitris Samoilis, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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