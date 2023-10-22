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Атромитос
ПАОК
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая, 13:27
0
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
0
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
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Атромитос
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК

Атромитос - ПАОК: обзор матча 01 сентября 2024

Атромитос
01.09.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 3 тур
1 : 2
Матч завершен
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ПАОК
85' А. Варда (П)
45+1' А. Живкович
90' М. Камара
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атромитос - ПАОК
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Тарик Тиссудали
Желтая карточка
Амр Варда
90' +3
90'
ГОЛ! 1:2! Мади Камара
Пас отдал Кирил Десподов
Желтая карточка
Denzel Jubitana
89'
85'
Желтая карточка
Андрия Живкович
ГОЛ с пенальти! 1:1! Амр Варда
85'
Желтая карточка
Исмаила Уедраого
83'
Замена
Denzel Jubitana ️️️️➡️️ Макана Баку
73'
73'
Замена
Мади Камара ️️️️➡️️ Магомед Оздоев
73'
Замена
Томас Мург ️️️️➡️️ Шола Шоретайр
73'
Замена
Тарик Тиссудали ️️️️➡️️ Федор Чалов
69'
Желтая карточка
Абдул Рахман Баба
Замена
Георгиос Вракас ️️️️➡️️ Карлитос
65'
Замена
Том ван Верт ️️️️➡️️ Эдер Гонсалес
65'
45' +1
ГОЛ! 0:1! Андрия Живкович
Желтая карточка
Макана Баку
43'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
55
Алексей Кошелев
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
31
Франц Брорссон
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
6
Эдер Гонсалес
ОП
10
Карлитос
ЦП
8
Петер Михорль
ЦП
7
Амр Варда
(К) ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
59
Michalis Stamatoulas
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
11
Denzel Jubitana
ЦП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
66
Athanasios Karamanis
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
ПАОК
48
Антонис Цифцис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
2
Иван Насберг
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
2
Мади Камара
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
34
Тарик Тиссудали
ЛВ
77
Кирил Десподов
ПВ
3-3-3-1
55
Кошелев
3
Атанасиу
44
31
Брорссон
12
Мунтес
18
Уедраого
6
Гонсалес
10
Карлитос
8
Михорль
7
Варда
32
Баку
4-3-2-1
42
Котарски
16
Кедзиора
19
Кастро
5
Михайлидис
21
Баба
14
Живкович
27
Оздоев
22
Шваб
47
Шоретайр
7
Константелиас
9
Чалов
32
Баку
11
11
32
Баку
10
Карлитос
29
Вракас
29
Вракас
10
Карлитос
6
Гонсалес
9
ван Верт
9
ван Верт
6
Гонсалес
27
Оздоев
2
Камара
2
Камара
27
Оздоев
47
Шоретайр
10
Мург
10
Мург
47
Шоретайр
9
Чалов
34
Тиссудали
34
Тиссудали
9
Чалов
Остались в запасе
Атромитос
ПАОК
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
59
Michalis Stamatoulas
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
66
Athanasios Karamanis
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
48
Антонис Цифцис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
2
Иван Насберг
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
27
Константинос Помонис
ЛЗ
59
Michalis Stamatoulas
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
66
Athanasios Karamanis
ЦП
Остались в запасе
48
Антонис Цифцис
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
2
Иван Насберг
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
77
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Атромитос - ПАОК
4
3
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
15
Офсайды
1
2
Количество передач
318
416
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Liontos, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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