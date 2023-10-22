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ОФИ
Атромитос
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая, 13:27
0
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
7
Талалаев получил три предложения из-за границы
1 апреля 2023, 12:40
7
Суперлига. АЕК забил три безответных гола ОФИ, при Каррере команда проиграла один матч из 16
23 февраля 2020, 22:47
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
9 августа 2016, 17:56
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
24 января 2016, 21:05
4
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая, 13:27
0
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
0
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Последние матчи
Все
ОФИ
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос

ОФИ - Атромитос: обзор матча 24 августа 2024

ОФИ
24.08.2024, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Атромитос
9' Б. Гонсалес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ОФИ - Атромитос
Матч завершен
Вторая желтая
Аарон Исека
90' +10
90' +10
Вторая желтая
Куини
90' +7
Вторая желтая
Мансур
Желтая карточка
Луис Фелипе Гальегос
90' +6
90'
Желтая карточка
Куини
Желтая карточка
Николаос Маринакис
90'
88'
Желтая карточка
Георгиос Вракас
Замена
Titos Koutentakis ️️️️➡️️ Яннис Апостолакис
83'
Замена
Николаос Маринакис ️️️️➡️️ Зисис Карахалиос
83'
Замена
Giannis Christopoulos ️️️️➡️️ Bressan
71'
Замена
Thiago Nuss ️️️️➡️️ Марко Бакич
71'
Замена
Хесус Хименес ️️️️➡️️ Адриан Риера
62'
58'
Замена
Denzel Jubitana ️️️️➡️️ Том ван Верт
58'
Замена
Георгиос Вракас ️️️️➡️️ Петер Михорль
58'
Замена
Карлитос ️️️️➡️️ Макана Баку
Желтая карточка
Аарон Исека
56'
Желтая карточка
Василиос Лампропулос
54'
44'
Желтая карточка
Мансур
Желтая карточка
Bressan
43'
Желтая карточка
Зисис Карахалиос
42'
Желтая карточка
Марко Бакич
30'
ГОЛ! 1:0! Борха Гонсалес
9'
4'
Желтая карточка
Николаос Атанасиу
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
(К) ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
88
Марко Бакич
ЦП
45
Яннис Апостолакис
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
7
Адриан Риера
ПВ
45
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Атромитос
55
Алексей Кошелев
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
70
Мансур
ЛЗ
31
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
6
Эдер Гонсалес
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
8
Петер Михорль
ЦП
7
Амр Варда
(К) ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
ОФИ
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
18
Thiago Nuss
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
80
Titos Koutentakis
ЦП
29
Andrew Jung
ЦФ
11
Хесус Хименес
ЦФ
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
10
Карлитос
ЦП
66
Athanasios Karamanis
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
4-1-3-1-1
31
Христогеоргос
12
Хадзитеодоридис
24
Лампропулос
5
17
Гонсалес
6
Карахалиос
88
Бакич
45
Апостолакис
8
Гальегос
7
Риера
45
Исека
4-2-2-1-1
55
Кошелев
17
Куини
3
Атанасиу
31
Брорссон
70
Мансур
6
Гонсалес
18
Уедраого
8
Михорль
7
Варда
32
Баку
9
ван Верт
88
Бакич
18
18
88
Бакич
5
22
22
5
6
Карахалиос
4
Маринакис
4
Маринакис
6
Карахалиос
45
Апостолакис
80
80
45
Апостолакис
7
Риера
11
Хименес
11
Хименес
7
Риера
32
Баку
10
Карлитос
10
Карлитос
32
Баку
9
ван Верт
11
11
9
ван Верт
8
Михорль
29
Вракас
29
Вракас
8
Михорль
Остались в запасе
ОФИ
Атромитос
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
29
Andrew Jung
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
66
Athanasios Karamanis
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
99
Лерой Абанда
ЛЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
29
Andrew Jung
ЦФ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
14
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
66
Athanasios Karamanis
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча ОФИ - Атромитос
7
1
2
4
Всего ударов по воротам
7
17
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
7
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
23
12
Офсайды
0
4
Количество передач
274
450
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Katoikos, Greece
Стадион:
Theodoros Vardinogiannis Stadium, Heraklion
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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