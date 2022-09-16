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Астерас
Волос
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября, 19:00
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
1
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
7
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
2
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
18 декабря 2019, 22:41
5
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Антонио Доннарумма прошел медосмотр в «Милане»
10 июля 2017, 23:22
5
Источник: старший брат Доннаруммы перейдет в «Милан»
4 июля 2017, 01:33
2
Лига Европы. «Спарта» уверенно переиграла АПОЭЛ, «Шальке» учинил разгром «Астерасу»
11 декабря 2015, 01:57
2
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября, 19:00
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
1
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
7
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
2
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Последние матчи
Все
Астерас
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 1
31.08.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос

Астерас - Волос: обзор матча 25 августа 2024

Астерас
25.08.2024, воскресенье, 19:00
Греция. Суперлига, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
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Волос
12' М. Коста
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Астерас - Волос
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Павлос Корреа
86'
Желтая карточка
Кирьякос Асланидис
82'
Замена
Nikolaos Dosis ️️️️➡️️ Неманья Главчич
82'
Замена
Кирьякос Асланидис ️️️️➡️️ Омри Альтман
Замена
Samy Faraj ️️️️➡️️ Креспи
77'
73'
Замена
Йори де Кампс ️️️️➡️️ Максимилиано Комба
66'
Замена
Pedro Conde ️️️️➡️️ Марк Коста
66'
Замена
Júnior Mendieta ️️️️➡️️ Jasin Assehnoun
62'
Желтая карточка
Мариос Сиабанис
Замена
Julián Palacios ️️️️➡️️ Хулиан Бартоло
59'
Желтая карточка
Евгений Яблонский
49'
Желтая карточка
Федерико Альварес
33'
31'
Желтая карточка
Марк Коста
12'
ГОЛ! 0:1! Марк Коста
Пас отдал Неманья Главчич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
29
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
2
Рубен Гарсия
ЦЗ
5
Евгений Яблонский
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
11
Креспи
ПВ
20
Николаос Кальцас
(К) ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
(К) ЦП
11
Неманья Главчич
ЦП
7
Омри Альтман
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
9
Марк Коста
ЦФ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Астерас
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
10
Julián Palacios
ЦП
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Ajdin Redžić
ЦП
27
Samy Faraj
ЦП
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
Волос
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
8
Йори де Кампс
ОП
10
Júnior Mendieta
ЦП
99
Pedro Conde
ЦФ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
4-2-2-2
1
Пападопулос
29
Альварес
69
Алагбе
2
Гарсия
19
Кастаньо
5
Яблонский
22
Муньос
7
Бартоло
11
Креспи
9
Адам
20
Кальцас
4-3-1-2
1
Сиабанис
44
Корреа
5
Калогеропулос
73
Милетич
26
Феррари
22
Мигас
11
Главчич
7
Альтман
20
Комба
77
9
Коста
7
Бартоло
10
10
7
Бартоло
11
Креспи
27
27
11
Креспи
14
Манцис
14
Манцис
7
Альтман
4
Асланидис
4
Асланидис
7
Альтман
20
Комба
8
де Кампс
8
де Кампс
20
Комба
77
10
10
77
9
Коста
99
99
9
Коста
11
Главчич
25
25
11
Главчич
Остались в запасе
Астерас
Волос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Ajdin Redžić
ЦП
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
Главный тренер
Милан Раставац
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Ajdin Redžić
ЦП
8
Theofanis Tzandaris
ЦП
Остались в запасе
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
89
Athanasios Triantafyllou
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Милан Раставац
Главный тренер
Константинос Брацос
Статистика матча Астерас - Волос
3
4
Всего ударов по воротам
21
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
13
0
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
582
272
Сейвы
1
4
Точность передач %
87
66
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру (Афины)
Стадион:
Theodoros Kolokotronis Stadium, Tripoli
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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