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АЕК
ПАС Ламия
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
18 сентября, 13:50
0
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
17 сентября, 12:43
1
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
17 сентября, 00:12
1
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
6 августа, 21:21
3
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке
31 июля, 15:07
7
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
0
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
5
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
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Последние матчи
Все
АЕК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия

АЕК - ПАС Ламия: обзор матча 24 августа 2024

АЕК
24.08.2024, суббота, 21:30
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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ПАС Ламия
87' А. Мукуди
39' G. Furtado
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол АЕК - ПАС Ламия
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Gustavo Furtado
90'
Замена
Alberto Simoni ️️️️➡️️ Недим Мекич
90'
Замена
Andreas Athanasakopoulos ️️️️➡️️ Giannis Doiranlis
ГОЛ! 1:1! Ароль Мукуди
Пас отдал Эрик Ламела
87'
86'
Желтая карточка
Alexandros Tereziou
84'
Замена
Alexandros Tereziou ️️️️➡️️ Sebastian Ring
78'
Желтая карточка
Артем Быков
Желтая карточка
Петрос Манталос
78'
Замена
Стивен Цубер ️️️️➡️️ Роберт Любичич
78'
76'
Замена
Антонис Дентакис ️️️️➡️️ Лео Андраде
Замена
Петрос Манталос ️️️️➡️️ Дамьян Шиманьски
68'
Замена
Мозес Одубайо ️️️️➡️️ Лазарос Рота
68'
Замена
Никлас Элиассон ️️️️➡️️ Нордин Амрабат
58'
Замена
Эрик Ламела ️️️️➡️️ Орбелин Пинеда
58'
49'
Желтая карточка
Ivan Kostić
39'
ГОЛ! 0:1! Gustavo Furtado
Пас отдал Артем Быков
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
(К) ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
11
Абубакари Койта
ЛВ
5
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Леви Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
ПАС Ламия
12
Ivan Kostić
ВР
19
Sebastian Ring
ЦЗ
4
Лео Андраде
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
(К) ЦЗ
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
23
Giannis Doiranlis
ЦП
8
Недим Мекич
ЦП
17
Артем Быков
ЦП
10
Gustavo Furtado
ЦП
11
Anestis Vlachomitros
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
29
Мозес Одубайо
ПЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
10
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
37
Роберто Перейра
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
ПАС Ламия
41
Konstantinos Gyftomitros
ЦЗ
13
Simon Sandberg
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
44
Rafail Margaritis
ЦП
70
Dimitrios Tsiakas
ЦП
77
Alexandros Tereziou
ЦФ
25
Alberto Simoni
ЦФ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
4-2-2-2
1
Стракоша
3
Пилиос
21
Вида
12
Рота
2
Мукуди
4
Шиманьски
23
Любичич
11
Койта
13
Пинеда
7
Гарсия
5
Амрабат
3-2-4-1
12
94
3
33
Корнезос
19
4
Андраде
8
Мекич
17
Быков
10
23
11
12
Рота
29
Одубайо
29
Одубайо
12
Рота
5
Амрабат
19
Элиассон
19
Элиассон
5
Амрабат
23
Любичич
10
Цубер
10
Цубер
23
Любичич
4
Шиманьски
20
Манталос
20
Манталос
4
Шиманьски
13
Пинеда
9
Ламела
9
Ламела
13
Пинеда
13
13
4
Андраде
2
Дентакис
2
Дентакис
4
Андраде
19
77
77
19
8
Мекич
25
25
8
Мекич
23
20
20
23
Остались в запасе
АЕК
ПАС Ламия
99
Георгиос Теохарис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
37
Роберто Перейра
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
41
Konstantinos Gyftomitros
ЦЗ
44
Rafail Margaritis
ЦП
70
Dimitrios Tsiakas
ЦП
1
Álvaro Ratón
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Остались в запасе
99
Георгиос Теохарис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
37
Роберто Перейра
АП
Остались в запасе
41
Konstantinos Gyftomitros
ЦЗ
44
Rafail Margaritis
ЦП
70
Dimitrios Tsiakas
ЦП
1
Álvaro Ratón
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Леонидас Воколос
Статистика матча АЕК - ПАС Ламия
1
4
Всего ударов по воротам
30
3
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
80
20
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
13
1
Нарушения
4
15
Офсайды
2
2
Количество передач
651
168
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
54
Удары мимо ворот
17
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
20
2
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Poulikidis, Greece
Стадион:
ОПАП Арена
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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