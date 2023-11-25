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ПАОК
Пансерраикос
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
Брат Чалова подробно объяснил, зачем Федор сменил ЦСКА на ПАОК
26 сентября, 11:11
4
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Галатасарай» – ПАОК: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:22
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Пономарев ответил, кто лучше – Дзюба или Чалов
22 сентября, 09:40
9
Чалова назвали лучшим игроком ПАОКа в матче 1-го тура чемпионата Греции
22 августа, 20:43
6
Чалов впервые попал в старт ПАОКа
17 августа, 19:07
1
Гол Оздоева помог ПАОКу разгромить «Пансерраикос»
25 ноября 2023, 22:39
0
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Последние матчи
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ПАОК
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис

ПАОК - Пансерраикос: обзор матча 17 августа 2024

ПАОК
17.08.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 1 тур
3 : 2
Матч завершен
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Пансерраикос
35' Ш. Шваб (П)
45+3' М. Оздоев
60' Ш. Шваб (П)
31' Х. Бетанкор (П)
49' J. Salazar
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАОК - Пансерраикос
Матч завершен
Замена
Константинос Тимианис ️️️️➡️️ Штефан Шваб
89'
80'
Замена
Petar Gigic ️️️️➡️️ A. Maskanakis
80'
Замена
Вилфрид Каптум ️️️️➡️️ Ангелос Лиасос
80'
Замена
Francisco Perruzzi ️️️️➡️️ Пахалис Стайкос
Замена
Кирил Десподов ️️️️➡️️ Томас Мург
76'
Замена
Тарик Тиссудали ️️️️➡️️ Федор Чалов
71'
Замена
Мади Камара ️️️️➡️️ Магомед Оздоев
71'
62'
Замена
Aristotelis Karasalidis ️️️️➡️️ D. Chantakias
60'
Желтая карточка
Ангелос Лиасос
ГОЛ с пенальти! 3:2! Штефан Шваб
60'
49'
ГОЛ! 2:2! Juan Salazar
Пас отдал M. Tomas
Замена
Жоан Састре ️️️️➡️️ Виейринья
46'
ГОЛ! 2:1! Магомед Оздоев
45' +3
Желтая карточка
Магомед Оздоев
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Штефан Шваб
35'
34'
Желтая карточка
S. Petavrakis
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Хефте Бетанкор
14'
Замена
A. Maskanakis ️️️️➡️️ Зисис Хацистравос
13'
Желтая карточка
Хефте Бетанкор
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
48
Антонис Цифцис
ВР
5
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Иван Насберг
ЦЗ
20
Виейринья
(К) ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Пансерраикос
23
Лука Гугешашвили
ВР
44
D. Chantakias
ЦЗ
64
Panagiotis Deligiannidis
ЦЗ
3
S. Petavrakis
(К) ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
77
Juan Salazar
ЦП
11
M. Tomas
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
10
Хефте Бетанкор
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
ПАОК
64
Христос Талихманидис
ВР
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
25
Константинос Тимианис
ОП
2
Мади Камара
ЦП
34
Тарик Тиссудали
ЛВ
77
Кирил Десподов
ПВ
47
Шола Шоретайр
ПВ
71
Брэндон
ЦФ
Пансерраикос
2
Georgios Karakasidis
ВР
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
5
Francisco Perruzzi
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
17
A. Maskanakis
ЦП
7
Милош Делетич
ПВ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
9
Petar Gigic
ЦФ
4-4-1-1
48
Цифцис
5
Соареш
2
Насберг
20
Виейринья
16
Кедзиора
14
Живкович
27
Оздоев
10
Мург
22
Шваб
7
Константелиас
9
Чалов
4-1-3-1-1
23
Гугешашвили
64
3
31
Бергстрем
44
8
Лиасос
26
Стайкос
77
11
18
Хацистравос
10
Бетанкор
20
Виейринья
23
Састре
23
Састре
20
Виейринья
22
Шваб
25
Тимианис
25
Тимианис
22
Шваб
27
Оздоев
2
Камара
2
Камара
27
Оздоев
9
Чалов
34
Тиссудали
34
Тиссудали
9
Чалов
10
Мург
77
Десподов
77
Десподов
10
Мург
44
4
4
44
26
Стайкос
5
5
26
Стайкос
8
Лиасос
6
Каптум
6
Каптум
8
Лиасос
18
Хацистравос
17
17
18
Хацистравос
9
9
Остались в запасе
ПАОК
Пансерраикос
64
Христос Талихманидис
ВР
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
47
Шола Шоретайр
ПВ
71
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
2
Georgios Karakasidis
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
7
Милош Делетич
ПВ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
64
Христос Талихманидис
ВР
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
47
Шола Шоретайр
ПВ
71
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
2
Georgios Karakasidis
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
7
Милош Делетич
ПВ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча ПАОК - Пансерраикос
1
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
8
Количество передач
495
286
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Vassilis Fotias, Greece
Стадион:
Тумба
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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