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Атромитос
Арис
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
3 июля, 19:10
6
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
25 мая, 23:16
0
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая, 13:27
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
3 мая, 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2 мая, 13:27
0
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
22 октября 2023, 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
22 октября 2023, 19:24
0
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
7 января 2022, 23:22
0
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
3 июля, 19:10
6
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
25 мая, 23:16
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
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Последние матчи
Все
Атромитос
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 3 тур
Атромитос
1 : 2
01.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 2 тур
ОФИ
1 : 1
24.08.2024
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 1
31.08.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис

Атромитос - Арис: обзор матча 18 августа 2024

Атромитос
18.08.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 1
Матч завершен
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Арис
74' А. Варда (П)
66' Ф. Брорссон (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Атромитос - Арис
Матч завершен
82'
Желтая карточка
Альваро Самора
Замена
Denzel Jubitana ️️️️➡️️ Макана Баку
76'
75'
Замена
Альваро Самора ️️️️➡️️ Лорен Морон
ГОЛ с пенальти! 1:1! Амр Варда
74'
69'
Замена
Хосе Сифуэнтес ️️️️➡️️ Giannis Fetfatzidis
66'
ГОЛ в свои ворота! 0:1! Франц Брорссон
Желтая карточка
Исмаила Уедраого
57'
Замена
Петер Михорль ️️️️➡️️ Карлитос
56'
52'
Желтая карточка
Фран Велес
49'
Желтая карточка
Мартин Монтойя
Желтая карточка
Мансур
35'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
55
Алексей Кошелев
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
70
Мансур
ЛЗ
31
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
6
Эдер Гонсалес
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
10
Карлитос
ЦП
7
Амр Варда
(К) ЦП
32
Макана Баку
ЛВ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Арис
23
Julián Cuesta
(К) ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
8
Мончу
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
11
Кике Саверио
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Атромитос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
8
Петер Михорль
ЦП
66
Athanasios Karamanis
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
Арис
20
Filip Sidklev
ВР
3
Фабиано
ЦЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
21
Рубен Пардо
ЦП
77
Michalis Panagidis
ЦП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
9
Альваро Самора
ЛВ
4-2-2-1-1
55
Кошелев
70
Мансур
3
Атанасиу
31
Брорссон
17
Куини
6
Гонсалес
18
Уедраого
10
Карлитос
7
Варда
32
Баку
9
ван Верт
4-3-2-1
23
22
Мальо
4
Фран Велес
14
Брабец
33
Монтойя
10
8
Мончу
17
Фридек
6
Гарсия
11
Саверио
80
Морон
10
Карлитос
8
Михорль
8
Михорль
10
Карлитос
32
Баку
11
11
32
Баку
10
5
Сифуэнтес
5
Сифуэнтес
10
80
Морон
9
Самора
9
Самора
80
Морон
Остались в запасе
Атромитос
Арис
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
66
Athanasios Karamanis
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
Главный тренер
Крис Коулмэн
20
Filip Sidklev
ВР
3
Фабиано
ЦЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
21
Рубен Пардо
ЦП
77
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
12
Маттеос Мунтес
ОП
66
Athanasios Karamanis
ЦП
29
Георгиос Вракас
АП
Остались в запасе
20
Filip Sidklev
ВР
3
Фабиано
ЦЗ
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
21
Рубен Пардо
ЦП
77
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Атромитос - Арис
2
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
19
Офсайды
1
2
Количество передач
386
401
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Tsakalidis, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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