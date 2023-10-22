«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
«Пари НН» может остаться без Илича
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
Полуфиналист Евро-2016 Коулмэн принял предпоследнюю команду чемпионата Греции «Атромитос»
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»