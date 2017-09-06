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Саттон Юнайтед
Истли
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
6 сентября 2017, 21:49
11
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
14 марта 2017, 17:31
9
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
23 февраля 2017, 13:04
4
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
22 февраля 2017, 09:29
6
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
21 февраля 2017, 20:01
11
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
6 сентября 2017, 21:49
11
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
14 марта 2017, 17:31
9
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
23 февраля 2017, 13:04
4
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
22 февраля 2017, 09:29
6
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
21 февраля 2017, 20:01
11
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Саттон Юнайтед
Истли
Англия. Национальная лига, 12 тур
Уокинг
1 : 2
28.09.2024
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 12 тур
Йорк Сити
0 : 0
28.09.2024
Истли
Англия. Национальная лига, 11 тур
Саттон Юнайтед
0 : 0
24.09.2024
Йовил
Англия. Национальная лига, 11 тур
Истли
2 : 2
24.09.2024
Уокинг
Англия. Национальная лига, 10 тур
Саттон Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 12 тур
Уокинг
1 : 2
28.09.2024
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 11 тур
Саттон Юнайтед
0 : 0
24.09.2024
Йовил
Англия. Национальная лига, 10 тур
Саттон Юнайтед
3 : 2
21.09.2024
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 9 тур
Саутенд Юнайтед
1 : 3
14.09.2024
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 8 тур
Дагенхэм энд Редбридж
3 : 0
10.09.2024
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 12 тур
Йорк Сити
0 : 0
28.09.2024
Истли
Англия. Национальная лига, 11 тур
Истли
2 : 2
24.09.2024
Уокинг
Англия. Национальная лига, 10 тур
Истли
4 : 2
21.09.2024
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 9 тур
Галифакс
3 : 1
14.09.2024
Истли
Англия. Национальная лига, 8 тур
Саутенд Юнайтед
2 : 0
10.09.2024
Истли

Саттон Юнайтед - Истли: обзор матча 25 января 2025

Саттон Юнайтед
25.01.2025, суббота, 18:00
Англия. Национальная лига, 29 тур
- : -
Не начался
Истли
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Саттон Юнайтед - Истли
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
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0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Англия. Национальная лига
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Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
- : -
05.10.2024
Олдершот
Англия. Национальная лига, 13 тур
Барнет
- : -
05.10.2024
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Брейнтри Таун
- : -
05.10.2024
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Истли
- : -
05.10.2024
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 13 тур
Эббсфлит Юнайтед
- : -
05.10.2024
Рочдейл
Англия. Национальная лига, 13 тур
Файлд
- : -
05.10.2024
Олдершот
Англия. Национальная лига, 13 тур
Барнет
- : -
05.10.2024
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 13 тур
Брейнтри Таун
- : -
05.10.2024
Алтричем
Англия. Национальная лига, 13 тур
Истли
- : -
05.10.2024
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 13 тур
Эббсфлит Юнайтед
- : -
05.10.2024
Рочдейл
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