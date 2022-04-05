«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года

«Касымпаша» – «Фенербахче»: прогноз на матч 5-го тура Суперлиги Турции – 15 сентября 2024

Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча