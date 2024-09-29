Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Коньяспор
Аланьяспор
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 13:27
0
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
6 мая, 11:37
0
Вандерсон оценил шансы России в игре против сборной Бразилии
1 октября, 11:03
1
«Фенербахче» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 19:50
0
«Сочи» объявил об уходе венесуэльского форварда
7 июня, 14:46
1
«Аланьяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 апреля 2024
15 апреля, 09:53
0
«Сочи» объявил о переходе форварда сборной Венесуэлы
5 февраля, 22:58
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.09.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе

Коньяспор - Аланьяспор: обзор матча 25 мая 2025

Коньяспор
25.05.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 37 тур
- : -
Не начался
Аланьяспор
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Коньяспор - Аланьяспор
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Турция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+