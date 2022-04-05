Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
Аимбетов дал совет молодым футболистам
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
Аимбетов дал совет молодым футболистам
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)