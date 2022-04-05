Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года

Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций

Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций

Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча