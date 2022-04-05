Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
Прогноз на точный счет матча «Истанбул» – «Рапид», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
«Краснодар» начал переговоры о покупке Дуарте
«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2024