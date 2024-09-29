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«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
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Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
Аимбетов дал совет молодым футболистам
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ